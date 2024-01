Aleksander Ceferin dijo estar seguro que el Manchester City incumplió el “fair play” financiero

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirmó este miércoles que el Manchester City violó las normas del “fair play” financiero cuando la UEFA impuso una sanción de dos años de exclusión de las competiciones europeas al club inglés. Esta sanción fue posteriormente anulada por el Tribunal de Arbitraje Europeo.

En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Ceferin expresó su creencia de que tomaron la decisión correcta al castigar a los “Sky Blues”.

“Sabemos que estábamos en lo cierto. No hubiéramos decidido lo que decidimos si no estuviéramos en lo cierto (…) Como abogado en casos durante 23 años, sé que a veces ganas un caso que estás seguro que vas a perder y viceversa. Simplemente tienes que respetar la decisión democrática de la corte”, dijo Ceferin.

El club inglés recibió la sanción en 2019, pero tras presentar una apelación, esta se redujo a una multa de 10 millones de euros ($10,91 millones de dólares) debido a la falta de cooperación en la investigación.

Estas declaraciones son las primeras manifestaciones públicas del presidente de la UEFA desde que la Premier League anunció una audiencia sobre los 115 cargos presentados contra el Manchester City por supuestas irregularidades financieras.

Estas acusaciones, realizadas hace menos de un año, abarcan el período de 2009 a 2018 y podrían resultar en nuevas sanciones en la competición doméstica, como la pérdida de puntos o incluso un eventual descenso de categoría.

“No quiero hablar sobre el caso den Inglaterra, pero confío que la decisión de nuestro organismo independiente -el que dictaminó la sanción de no poder competir en Europa- fue correcta”, apuntó Ceferin.

Sobre las críticas por la cantidad de tiempo necesario para determinar una sanción, que no ha hecho más que aumentar desde que Everton y Nottingham Forest fueron remitidos a una comisión independiente tras admitir que habían violado las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la liga, Ceferin dijo que “por supuesto” podía entender la frustración de los fanáticos.

“Quieren saber qué está pasando y cuáles son las consecuencias, pero no quiero entrar en este proceso concreto porque no sé qué es la Premier League. Realmente no quiero criticar, ni nada por el estilo. No sería justo”, agregó el presidente de la UEFA.

Sigue leyendo:

–Cristiano Ronaldo Jr. emula a su padre nuevamente al marcar con impresionante cabezazo [Video]

–Endrick regala la victoria a Brasil tras debutar en el torneo Preolímpico [Video]

–Supuesta hija de Pelé reclama la exhumación de su cuerpo para realizar una prueba de ADN