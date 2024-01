Embajador de EE.UU. en México niega vínculo con armas incautadas por el gobierno mexicano

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó categóricamente este jueves las afirmaciones realizadas por la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en las que aseguraba que las armas confiscadas por el Gobierno mexicano al crimen organizado provenían del Ejército de Estados Unidos.

En declaraciones a los medios, Salazar afirmó: “No son armas del Ejército de los Estados Unidos, al parecer mío, porque yo no tengo ninguna información, en los dos años y medio que yo he estado aquí, de que estas sean armas que vienen del Ejército de los Estados Unidos”, según informó la agencia EFE.

La respuesta de Salazar se dio en directa contradicción a las declaraciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Bárcena, quien durante la conferencia matutina del pasado lunes advirtió sobre el tráfico hacia México de armas de uso exclusivo del Ejército estadounidense.

“La Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del Ejército estadounidense, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto”, afirmó Bárcena.

El embajador Salazar argumentó que, aunque las armas podrían tener “los calibres” de las utilizadas por el Ejército estadounidense, insistió en que no provienen de forma directa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. “Eso sí es posible (que sean del mismo calibre), pero no son, a vista mía y de la información que tengo, que vienen del Ejército de los Estados Unidos“, enfatizó.

Investigarán el asunto

Ante la leve tensión diplomática, el diplomático se comprometió a investigar a fondo el asunto, considerándolo un tema de preocupación bilateral. Destacó la colaboración entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, enfocados “en hacer todo lo que se pueda hacer para reducir el flujo de armas que llegan a México”.

Esta controversia resalta la constante solicitud del Gobierno mexicano a Estados Unidos para frenar la entrada de armas al país, argumentando que los cárteles de la droga y agrupaciones criminales las utilizan en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas o con grupos rivales.

Recientemente, México celebró la decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, que permitirá continuar con la demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos. El Gobierno mexicano sostiene que las prácticas comerciales de estos fabricantes facilitan que sus productos lleguen a manos criminales en México.

Además, México tiene pendiente otra demanda en contra de actores de la cadena de comercio de armas, intensificando la presión sobre Estados Unidos para abordar conjuntamente el problema del tráfico de armas y sus consecuencias en la seguridad regional.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: