Eva Longoria anuncia que continuará en su papel como directora con dos nuevos proyectos

Eva Longoria ha iniciado con el pie derecho su andar dentro de la dirección cinematográfica en Hollywood. Y es que luego de brillar durante su etapa como actriz y triunfar de manera notable en su perfil de empresaria, Longoria quiere “dar rienda suelta a” su nueva labor gracias al éxito conseguido con su cinta debut: “Flamin’ Hot”.

Cabe resaltar que aunque la cinta, que narra la historia de Richard Montañez, el creador de la famosa receta de la marca Cheetos Flamin Hot, no se ha posicionado como la cinta más taquillera o la más alabada del 2023, su nominación a los Premios de la Academia, en la categoría de Mejor Canción Original por “The Fire Inside”, ha certificado el impacto y trascendencia que tuvo.

Por lo anterior, y con la finalidad de emular el éxito de “Flamin’ Hot”, Eva Longoria anunció que se encuentra lista para continuar su nueva etapa como directora con la intención de seguir contando historias que enorgullezcan a la comunidad latina en Estados Unidos.

Eva Longoria continuará con dos nuevos proyectos. Crédito: AFP / Getty Images

¿Cuáles serán las nuevas películas de Eva Longoria?

A través de una entrevista concedida al medio El Universal, la actriz reveló que ya se encuentra en etapa de pre producción de dos nuevas cintas, de las cuales no difundió, aún, su nombre o fecha de arranque de filmación.

Vienen dos películas en camino, no puedo decir los nombres, pero voy a continuar dirigiendo y actuando, Hollywood no tiene héroes que se ven como nosotros, yo hice esta película para poner una imagen en la pantalla que pareciera mi papá o mi tío”

Cabe recordar que a pesar de estar dando sus primeros pasos dentro de la dirección, Longoria ya se ha desenvuelto detrás de diversas cintas o series. En 2013 debutó como productora ejecutiva de la cinta Devious Maids y un año después, en 2014, repitió su papel en la primera cinta de la famosa y taquillera saga de “John Wick”.

De igual manera, y aunque no sea bien conocido, la actriz de raíces españolas se ha desenvuelto en el mundo empresarial de manera exitosa al contar con una diversidad de negocios en diversos ramos, además de ser inversionista, desarollarse como filantropía e, incluso, incursionar en la política.

Eva Longoria también ha logrado gran éxito como empresaria. Crédito: AFP / Getty Images

Respecto a la nominación al Oscar que obtuvo su cinta, Diane Warren, autora del tema, será quien compita por la preciada estatuilla junto al resto de los candidatos: “I’ m just Ken”, de “Barbie”, “It never went away” de “American Symphony”, “Wazhazhe” de “Killers of the Flower Moon” y “What Was I made for?” de “Barbie”.

La ceremonia de los Premios de la Academia se llevarán a cabo el día 10 de marzo en la ciudad de Los Ángeles.

