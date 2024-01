Tekashi 6ix9ine recibió libertad condicional en República Dominicana con algunas restricciones

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine fue dejado en libertad en República Dominicana luego de la acusación por presunta violencia doméstica en contra de Yailin La Más Viral y Wanda Díaz, madre de la cantante.

Para salir de la cárcel, el artista tuvo que pagar una multa de 509 dólares, pero además la jueza Faustina Veloz le impuso varias condiciones en la audiencia que se celebró en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Uno de los abogados del intérprete de ‘Pa Ti’ compartió información del caso y adelantó cuáles fueron las restricciones que tiene su cliente.

“Le impuso una garantía económica de 30 mil pesos dominicanos (510 dólares), le puso visitación periódica ante el fiscal investigador los días 30 cada dos meses. Le puso la presentación ante un sistema de conducta y le puso una protección a Yailin para que 6ix9ine no la intimide, no la amenace. Esas fueron las prevenciones”, dijo uno de los defensores, según la información publicada en la página web del medio dominicano Listín.

¿Por qué liberaron a Tekashi 6ix9ine?

La decisión la tomó la jueza porque consideró que no había pruebas suficientes para tenerlo encarcelado.

“La defensa pudo probar que Wanda estuvo compartiendo con Tekashi días antes en una villa, a ella se le suministraba una alta suma de dinero para cuidar de Cattleya y que no había habido ninguna desavenencia entre ellos y que esa acusación había sido por el arresto de la cantante en Miami”, agregó el portal de noticias.

Además, explicaron: “Se habla de violencia física, pero no hay certificado médico; se habla de amenazas por celular, pero no presentan los celulares; se habla de que Yailin tiene daño psicológico y no se aporta el informe psicológico”.

Por último, afirmaron: “Estaba establecido en la querella, pero ella no pudo demostrarlo. Por insuficiencia de pruebas, por eso pusieron esa medida de coerción”.

Por ahora se desconoce si Wanda Díaz continuará con la demanda, debido a que son pocas las declaraciones que ha hecho a la prensa sobre este caso.

Lo que sí es un hecho es que Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine siguen juntos, pues ella testificó a favor del artista, demostrando que a pesar de los fuertes problemas que han tenido, la ‘Chivirika’ sigue dando apoyo a su pareja.

