‘Despierta América’ tendrá un concurso y dicen la gran cantidad de dinero que se llevará el ganador

Telemundo comenzó el 2024 por todo lo alto tras el estreno del programa ‘Pica y se Extiende’, la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y el próximo lunes comenzarán a transmitir ‘En Hoy Día Bailamos’, donde participan destacadas personalidades del mundo del entretenimiento. Por ello, el equipo de producción del programa ‘Despierta América‘ habría buscado la manera de innovar a la audiencia.

“No me pudo llegar este proyecto en un mejor momento. Me encanta bailar, me encanta el formato del programa y me hace mucha ilusión ser parte de esta primera edición“, mencionó Nicky Chávez, quien desde el próximo lunes la verán a través de Telemundo.

Pero, ¿de qué se trata lo nuevo que trae Univision?, pues el presentador de televisión Raúl González el pasado jueves dio una noticia que mantiene muy contentos a los televidentes porque realizarán una competencia, donde todos tienen la posibilidad de ser participantes, aunque la particularidad es que deben saber cantar.

“Oiga familia, atención, esta es tu oportunidad de ganarte 100 mil dólares en premio, en Despierta América estamos buscando a la próxima estrella de la música porque aquí nace una estrella”, dijo el venezolano durante una nueva emisión.

El conductor Raúl Gónzalez dio más detalles del proceso que deben cumplir para que sean seleccionados. / Foto: Mezcalent.

“Familia, Despierta América lanza un concurso, Nace una estrella en Despierta América, si tienes una gran voz envía un video cantando por favor no más de 2 minutos a naceunaestrella@univision.net, imprime el formulario de preguntas que puedes encontrar en despiertaamerica.com/naceunaestrella y podrías ser el gran afortunado de llevarte el gran premio valorado en 100 mil dólares”, explicó durante su intervención.

“Que Mal me cae Raúl muy pesado, no tiene gracias para las cámaras”, “De que sirve buscar una estrella si lo que promueven es puro reguetón y hasta lo premian”, “Este programa ya no es igual como antes”, “Gran oportunidad para muchos talentos”, “Qué ridículos”, “Voy para allá, eso es un hecho”, “Interesante todo, pero mucho requisito como por ejemplo que hay ser residente permanente o ciudadano americano”, “Raúl siempre de lamebotas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Carlos Calderón dice sin tapujos si sería capaz de regresar o no a ‘Despierta América’

· Audiencia de ‘Despierta América’ reacciona al escuchar a Adamari López cantar un tema de Luis Fonsi

· Despierta América presenta importante cambio dentro del show y le da la palabra al público