“Eso no me convierte en gay”: Clovis Nienow dice que no tendría problema en besar a La Divaza

El actor mexicano Clovis Nienow habló con varios compañeros de ‘La Casa de los Famosos’, reality show de Telemundo, que no tendría problema en darse un beso con La Divaza, influencer venezolano con el que comparte en la competencia.

Durante la charla que tuvo con otros artistas como Gregorio Pernía, comentó: “Soy heterosexual, pero yo a ver, te soy honesto, no me acostaría con Divaza, pero sí le daría besos. Eso no me convierte en una persona gay ni nada, son cariñitos, es un ser humano”, afirmó.

Estas declaraciones llegan luego de que le diera unos masajes al youtuber y las imágenes se viralizaran en internet.

“Ese Clovid de veras que quiere con todas y todos jajaja me divierte”, “Clovid es todo terreno”, escribieron algunos usuarios para opinar de esta situación.

El modelo se ha dado a notar también porque ha mostrado mensajes halagadores para varios compañeros, como para el experto en fitness Rodrigo Romeh. “A mí en este momento me encantan las mujeres, pero yo por ejemplo miro a Romeh y digo está guapo, pero si yo tengo relaciones con él, ¿ya, me vuelvo con él? Solamente una vez”, comentó.

Luego de esto, el coach le respondió que eso podría definirse como hetero flexible, pues aunque le atrae el sexo opuesto, de vez en vez siente atracción por los hombres.

“Me conecté con él, y me gustó el ser humano, y en la peda se dio”, agregaba el mexicano acerca de la posibilidad de estar con otro hombre.

Leslie Gallardo intervino en la conversación y le dijo que si se enamoraba es porque es bisexual. “Tu sexualidad, si no la disfrutas, estás condenado a no saber qué te gusta”.

Clovid también ha hecho esto con Aleska Génesis, por quien dice sentir una fuerte atracción y hasta se ha visto con ella a futuro.

Entre algunos participantes también se ha hablado de la posibilidad de que el mexicano está intentando llamar la atención de esta manera para que no lo eliminen este 29 de enero, cuando uno de los famosos saldrá y se convertirá en el primero en retirarse de la cuarta temporada del exitoso reality show de Telemundo.