Leonardo García espera recuperar el dinero que invirtió en el departamento que perdió

El actor mexicano Leonardo García fue desalojado de su apartamento en Polanco, Ciudad de México, a inicios de diciembre del 2023. En su momento aseguró que había sido parte de un fraude inmobiliaron.

Recientemente el actor, conocido por ser hijo del fallecido Andrés García, fue entrevistado en el programa de televisión ‘Ventaneando’ y aprovechó la oportunidad para dar detalles del caso. Incluso durante la conversación estuvo participando Juan Pedro García Martínez, su abogado.

García dice que el enfrentamiento entre él y la inmobiliaria se mantiene. “Pagué el 65%, cuando ellos dijeron que no había dado un solo peso. Pagué $7 millones 736 mil pesos comprobables de mi estado de cuenta a mi nombre, a nombre de Inmobiliaria Guillen”, asegura.

Lo que da a entender el actor y su abogado es que no están buscando que se le regrese el apartamento donde vivió durante siete años, pues “en el caso del departamento ya hubo una sentencia definitoria, ya no podemos hacer nada”.

Sin embargo, esperan que García pueda recuperar el dinero que ciertamente pagó y que la inmobiliaria asegura no recibió. “Me tengo que defender, ahí está mi dinero. Yo no quise robar nada, yo quise llegar a un acuerdo y ahora, imagínate, ya no tengo casa. La plusvalía del departamento, ¿cuánto vale?”, dice en el programa.

El abogado aclara: “Estamos buscando es que la autoridad compense en el sentido de que reconozca que no lo hicieron en su momento por la mala representación. Reconozca todo lo que Leonardo sí pagó, y luego argumentan que se falsificaron recibos”, alega que “no tenemos que falsificar recibos porque tenemos nuestras cuentas bancarias cuánto pagamos“.

La entrevista en el programa ‘Ventaneando’ también sirvió para que le público en general se enterara que García también perdió los muebles y objetos que tenía dentro de la vivienda. García Martínez, el abogado, cuenta que hay un refrigerador valorado en $150,000 pesos mexicanos que no aparece.

El actor explica que cuando intentó sacar sus cosas no se lo permitieron e incluso lo amenazaron con embargarle su vehículos y otras propiedades. “No me han regresado nada, me robaron”, sentencia.

