Francisca, de ‘Despierta América’, revela cuál es su almuerzo favorito

Francisca, presentadora del programa ‘Despierta América’, ha aprovechado su canal en YouTube para contar a su público anécdotas de su segundo embarazo y también revelar algunos detalles de las cosas que más le gustan en su vida.

En un reciente video que compartió en la plataforma, la dominicana reveló cuál es la comida que prefiere para almorzar.

“Quiero que vean lo sencillo que es mi almuerzo, que no negocio, no cambio por nada, a veces salgo del trabajo y me invitan a salir y yo digo que prefiero llegar a mi casa y comerme esto que les voy a enseñar”, indicó.

Luego de esto, la conductora mostró el plato que le prepara la señora que le cuida a Gennaro y que es conocido en su país como un moro de habichuelas negras. “Eso es mi debilidad y me trae memorias tan bonitas porque una de mis tías, Naza, ella los domingos cocinaba un morito así y era como un saborcito como que trae esas memorias bonitas”.

El almuerzo favorito de Francisca

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 dijo que no negocia esta comida por otra, debido al valor sentimental que tiene en su vida.

“Este es mi lunch hoy”, afirmaba.

Francisca reiteró que debido a lo mucho que le gusta este plato la señora que la ayuda con el cuidado del niño lo hace frecuentemente.

Para completar este almuerzo, la artista le echó también un poco de maíz y carne molida, con lo que le dio su toque ideal. Además, puso una porción de pollo en el plato y confesó que le encanta comer en su casa.

“Yo como bastante proteína”, reveló la conductora, quien además indicó que el aceite de oliva es otro acompañante que no le pueden faltar a la hora de comer. “Esto si es cosa como antojito de ahora”, reveló.

El toque final fueron unas semillas de ajíes para darle un sabor picante a su comida.

Francisca se caracteriza por compartir con su público momentos del día a día y también situaciones cercanas para que muchos conozcan el lado humano de la reconocida presentadora de televisión.

A muchos de sus seguidores les encanta este contenido y como muestra están los mensajes que le dejaron en esta publicación: “Sí, muy bueno ese moro de habichuelas negras y son muy nutritivo. Mi reina soy dominicana, gracias por tu sencillez”, “Qué rica esa comida, bendiciones”, “Se ve delicioso, seguro que a Franco le va a gustar”.

