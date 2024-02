Claves del primer discurso de Nayib Bukele tras ser reelecto presidente de El Salvador: “La oposición quedó pulverizada”

Nayib Bukele ofreció el domingo un eufórico discurso frente a una multitud que asistió a los alrededores del Palacio Nacional luego de que resultó electo presidente de El Salvador, según los resultados preliminares publicados por el Tribunal Supremo Electoral. El líder del partido Nuevas Ideas aseguró, acompañado de su esposa Gabriela Rodríguez de Bukele, que obtuvo más de 85% de los votos, lo que calificó como un récord de expresión democrática en toda la historia de su país y el mundo.

Estas son las declaraciones más destacadas del mandatario salvadoreño, quien repetirá en el cargo a pesar de la oposición a su postulación y a las denuncias de inconstitucionalidad:

“El Salvador rompió todos los récords”

“Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia, es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia”.

Vista general del Palacio Nacional con simpatizantes que acuden para escuchar al presidente Nayib Bukele, quien habló junto a su esposa Gabriela Rodríguez de Bukele. Foto: Rodrigo Sura / EFE

“Toda la oposición quedó pulverizada”

“No solo ganamos la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados, como mínimo. Es posible que sea más. Sería la primera vez en un país que existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada”.

“El bipartidismo nos tenía sometidos”

“En el 2019 rompimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y le pusimos fin a la posguerra, pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleábamos con la Asamblea Legislativa en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos algo bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con lo que pudimos sacar a la Sala de lo Constitucional anterior, al fiscal general, aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial y en marzo de 2022 aprobar el régimen de excepción”.

“El pueblo habló fuerte y claro”

“Dicen que los salvadoreños viven oprimidos y que no quieren el régimen de excepción, que viven con miedo al gobierno. Y yo le digo a los periodistas que nos acompañan esta noche —en total libertad y seguridad, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental—, no me crean a mí, solo soy un político, un funcionario, créanle al pueblo salvadoreño, que les está diciendo: el pueblo salvadoreño habló fuerte y claro. Si eso no los convence, señores periodistas, de las ONG, de organismos internacionales, de la ONU y de la OEA, nada los va a convencer”.

El presidente Nayib Bukele dirigió en su discurso fuertes críticas hacia la prensa, los países que se oponen a su sistema político, las ONG y organismos internacionales. EFE/ Bienvenido Velasco

“No vamos a ser sus lacayos”

“Los salvadoreños escogemos nuestro camino, queremos ser amigos de todos, amamos España, Europa, Estados Unidos y todos los países. Los amamos, no les pedimos nada, lo único que le pedimos es respeto. Nosotros los respetamos, pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Esto aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comercio con todos, que todos vengan a visitarnos. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan; queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a ser es sus lacayos”.

“Las pandillas fueron una receta importada”

“Las pandillas fueron una receta importada porque, cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para poste, nos pusieron otra receta: que aprobáramos la ley del menor infractos para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo y que en ese tiempo eran menores de edad. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños“.

“A punto de ganar la guerra contra las pandillas”

“Empezamos a vencer nuestro más grande mal y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser, y no es una exageración, el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? (Nayib Bukele) está violando los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuente. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes llaman ‘violar los derechos humanos'”.

Seguidores del presidente Nayib Bukele a las afueras del Palacio Nacional en San Salvador. Foto: Bienvenido Velasco / EFE

“¿Por qué desean que nos maten?

“Le pregunto a los organismos y a los gobiernos extranjeros: ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos? (Nosotros), que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respetan en sus propios países. Los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero”.

“Aquí no hay polarización”

“Los salvadoreños nos hemos unido, aquí no hay polarización. Como siempre habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal en cualquier libre. Siempre hay un grupito que no quiere y tiene derecho no querer, pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños ha votado por el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. ¿Qué somos nosotros, sino herramientas de Dios? Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que dejó el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino”.

“Seguiremos haciendo lo imposible”

“En estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo de El Salvador”.

