Dramático final: joven arrollado por 2 autos en Nueva York

Un joven de 22 años fue atropellado fatalmente por dos conductores mientras cruzaba una calle en El Bronx (NYC) de madrugada el fin de semana.

Según la policía de Nueva York, la víctima fue golpeada por primera vez por el conductor de un sedán de cuatro puertas que se dirigía hacia el sur por White Plains Road cerca de Archer St. en Parkchester alrededor de las 4 a.m. del domingo.

El impacto envió al peatón volando hacia los carriles en dirección norte, donde un conductor de una camioneta lo atropelló por segunda vez, reportó Daily News.

Paramédicos llevaron al herido al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlo. Su nombre no fue mencionado inmediatamente. Ambos conductores permanecieron en el lugar y no fueron acusados de inmediato, mientras la policía continúa investigando el accidente.

Los arrollamientos dobles no son poco comunes en Nueva York. En noviembre de 2023 un peatón de 46 años murió dramáticamente tras ser atropellado por dos autos de noche en Brooklyn (NYC) y ambos conductores huyeron.

En un caso similar, en diciembre de 2022 Luis Leonardo Saguay, padre ecuatoriano de 49 años, falleció arrollado varias veces cuando caminaba de una fiesta a la casa de su hija en Corona, Queens (NYC). También ese mes una joven mujer murió cuando fue atropellada primero por un conductor que se dio a la fuga y luego por un autobús de la MTA en el Upper East Side de Manhattan.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia hacia conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024. Según la policía de Nueva York, las muertes de ciclistas aumentaron 260% en los primeros seis meses de 2023 y 325% desde la implementación del plan “Vision Zero” en 2014.

En diciembre la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.