La reacción de Chiquis Rivera al salir de la corte en Los Ángeles por la demanda contra su abuelo Pedro Rivera

La cantante Chiquis Rivera acudió este 9 de febrero a la corte federal de Los Ángeles por la demanda que emprendieron contra su abuelo, don Pedro Rivera, por el uso de la imagen y música de Jenni Rivera.

Por ahora no hay una sentencia en esta caso, pero debido a la reacción de la ‘Abeja Reina’, como se le conoce a la famosa, se cree que puede resultar victoriosa en esta querella.

En un video publicado por ‘El Gordo y la Flaca’ se vio a la artista saludando a la prensa. Sin embargo, no quiso dar ningún adelanto de lo que discutieron en la audiencia.

El material audiovisual mostró en una de las partes a Chiquis Rivera emocionada por lo que vivió en la corte. Sin embargo, es poco lo que se sabe hasta el momento.

En la cuenta en Instagram del show de televisión hubo muchas reacciones al respecto. “Si Jenni (Rivera) vive, se vuelve a morir de nuevo, de ver lo que es la familia”, “Ya se acabaron el dinero de su mamá, ¿qué andan? ¿Buscando más? Que se pongan a trabajar”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “A Jenni le gustaban las cuentas claras”, “Si tuviera a su mamá viva, ella no peleara con su papá, estuviera intentando conciliar”.

¿Por qué Chiquis Rivera y sus hermanos demandaron a su abuelo?

Pedro Rivera comentó que sus nietas lo demandaron y lamentó que hayan tomado esa decisión: “Este es un mensaje para los medios de comunicación y para la prensa y todo el público que mis nietos están demando a “Cintas Acuario”… No hemos recibido una notificación especial. Yo amo a mi familia, los he criado para que logren algo en la vida al lado de ellos, con el cariño del amor a todos en la familia y no entiendo por qué las cosas se hacen de este modo, si podemos arreglar las cosas en la familia. Me siento muy mal, muy triste por toda esta situación…”, dijo en su cuenta en Instagram.

Luego del mensaje que lanzó, la artista le respondió a su abuelo y afirmó: “El respeto y la confianza son dos cosas que deben ganarse, especialmente después de que se han roto. La edad y/o su ubicación en el árbol genealógico no deberían importar. Ser irrespetuoso no está bien, pero mantenerse firme sí lo está, por supuesto de una manera elegante y asertiva”.

