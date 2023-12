Juan Rivera lanza una indirecta por su pleito con su sobrina Chiquis Rivera

El cantante y productor musical Juan Rivera asegura que ganará la demanda que interpuso contra su sobrina Chiquis Rivera por el tema ‘Abeja Reina’, que asegura que compuso, pero no le reconocieron los créditos correspondientes.

En vísperas de Navidad, el hermano de Jenni Rivera habló de este tema sin mencionar a la artista, pero el mensaje fue bastante claro debido a las referencias que usó para hablar sobre esto.

“Solo les diré lo siguiente, yo siempre, siempre, nunca me he escondido, siempre he dado la cara, nunca me he escondido detrás de cuentas falsas, es imposible comprobar algo que no sucedió y la gente ya sabe que yo siempre he respondido con pruebas”, comentó para reafirmar que él sí participó en el tema que ahora es centro de polémica.

Juan Rivera, cantante. Crédito: Mezcalent

Además de esto, Juan Rivera indicó: “Pueden acusar lo que sea, el abogado ya sabe cómo le fue la última vez que puso una demanda y cómo lo puso el juez, veremos cómo lo pone en unas semanas, la ley va a decidir y yo sé que el resultado va a estar bien chido”.

Las declaraciones llegan luego de que Chiquis publicara un mensaje en el que afirmaba que sentía miedo por su vida, sin hacer referencia a quién presuntamente la amenaza.

“Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene. ¡Pero no me doblo porque mi Dios es todopoderoso!”, afirmó la cantante.

Con esto se encendieron las alarmas y muchos especularon que se trataba de su familia.

El conflicto entre Juan Rivera y Chiquis

La autoría del tema ‘Abeja Reina’, lanzado hace un año y que ha obtenido millones de reproducciones, es el motivo principal por el que se ha generado esta disputa.

Anteriormente, el productor, quien este año participó en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, afirmó: “No se le ha dado crédito a mi trabajo, no se le ha dado crédito a mis editoras. Creo que el compositor no ha recibido ningún solo centavo”.

En este sentido, indicó en redes sociales: “Sé que yo voy a ser el culpable, pero le pido por favor a mi sobrina que le expliques a tu público cuál fue tu participación en este tema. Cuando me contestes, déjame saber por favor cómo podemos arreglar. Lo hago público para que luego la gente no diga que no intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible”.

También sostuvo: “Sé que al rato va a ver este video y va a hacer un video con alguna indirecta sin mencionarnos para no hacernos el favor. [Seguro] por defender el trabajo de un compositor firmado por mi editora, voy a ser un mal tío, esperé un año y medio, tengo 18 meses buscando que esto se arregle de la mejor manera y simplemente no lo han querido arreglar; ya cuando lleguen a casos legales, voy a ser el malo. Por eso, antes de que se llegue al otro extremo, te pido corrijas”.

Por su parte, Chiquis Rivera ha explicado: “No se trata de escoger de un lado o del otro, porque al fin del día es muy difícil esto, a mí me duele un chingo, no saben cómo, me hubiese encantado que toda mi familia estuviéramos bien, pero no es la realidad, pero a mí me duele, la verdad lo voy a decir, cuando yo leo comentarios negativos hacia ellos y no voy a decir nombres, pero ustedes saben a quién me refiero y yo no quiero”.

