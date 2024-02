Nicky Jam reacciona a los comentarios de que Aleska Génesis le echó gotitas de orina en el café

Aunque han pasado varios meses desde que surgieron los rumores de que Aleska Génesis le hizo un “amarre” a su ex, el reguetonero colombiano Nicky Jam, el tema ha resurgido debido a una entrevista que le hicieron al famoso en el programa de televisión ‘El Gordo y la Flaca’, que transmite Univision.

“Mira, te tengo que preguntar, ¿no te ha sabido raro el café o el agua? Porque anda diciendo tu ex que le echaba gotitas de orine a las cosas de esas. Perdona que te pregunte, pero imagínate”, le dijo Roberto Hernández al artista.

Ante esto, el famoso respondió: “Ay, Dios, los amo, Dios los bendiga”.

Con su respuesta evitó por completo el tema, que hace unos meses causó controversia en las redes sociales, pues se veía a la modelo venezolana en estas prácticas.

Roberto Hernández, luego de presentar su reportaje, explicó que el efecto que Aleska Génesis, quizás intentó lograr, no surtió efecto, pues igualmente terminaron.

“La chica salió diciendo en un reality ahí que le echaba gotitas de orina al café o al agua para hacer unos amarres de amor a su pareja que obviamente no tiene éxito porque Nicky Jam terminó la relación”, comentó.

Carlitos, el productor, bromeó sobre esto y dijo que con razón el café le ha sabido raro durante años.

Aleska Génesis habla de su amorío con Nicky Jam en ‘La Casa de los Famosos’

En una conversación que tuvo con varios de sus compañeros, la también empresaria afirmó que tuvo un noviazgo con alguien muy famoso que la hizo sentir muy bien.

“Era perfecto, el malandro, divino, me trataba como una reina, me dejaba ser, literal, me levantó. Yo creo que ese es el mejor novio que yo he tenido”, afirmó.

Además de esto, reveló: “Mi primera experiencia con un boricua me encantó, son fuertes de personalidad, pero me gustan esa personalidad, que lleven las riendas”.

Sus ganas de estar con Nicky Jam llevaron a la venezolana a consultar a una bruja, para que le ayudara a retenerlo, algo que causó revuelo, debido a que se filtraron los videos de las sesiones que ella tuvo con la mujer, quien le recomendaba ciertas prácticas para lograr esto.

