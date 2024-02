Chiquis Rivera lanza rotundo mensaje por la denuncia contra su abuelo don Pedro Rivera

Chiquis Rivera, cantante, publicó un mensaje en su cuenta en X luego de que acudiera a una corte en Los Ángeles por la demanda que ella interpuso junto a sus hermanos contra don Pedro Rivera por el uso de la imagen y canciones de Jenni Rivera.

En la publicación, la ‘Abeja Reina’ usó un GIF de ella junto a su madre, en el que se le veía chocar la mano.

Además de esto, afirmó: “Y siguen con el mismo cuento…. Pero sí, ¡saldrá todo! Y sí, será comprobado todo. Mi madre nos enseñó a usar el cerebro, y no hacer las cosas a lo menso. No estamos felices que hayan sucedido las cosas de esta manera, pero tampoco vamos a dejar que nos sigan viendo la cara, ni que sigan con sus mentiras. No es justo…. Pero Dios sí lo es, y hoy soy comprobó”.

Y siguen con el mismo cuento…. Pero SI, SALDRÁ TODO! Y SI, SERÁ COMPROBADO, TODO. Mi madre nos enseñó a usar el cerebro, y no hacer las cosas a lo menso. No estamos felices que hayan sucedido las cosas de esta manera, pero tampoco vamos a dejar que nos sigan viendo la cara, ni… pic.twitter.com/4XUA0cNJ8R — CHIQUIS (@Chiquis626) February 10, 2024

Chiquis Rivera hizo esta publicación luego de que su tío Juan Rivera se refiriera a este caso.

En declaraciones a varios medios de comunicación, el productor musical indicó: “Yo quería que se desestimara (la denuncia), claro, porque es una bronca menos para mi papá, pero si se desestima no sale toda la evidencia, entonces uno queda todavía manchado, todavía queda uno como que ‘ah, pudieron haber hecho esto o aquello’, ya con esto sale toda la evidencia”.

Conflicto entre los Rivera

Juan Rivera explicó que esta es una oportunidad para que salga a la luz todo lo oculto en el caso.

“Si nosotros hicimos algo mal, que venga la ley contra nosotros”, destacó.

En este sentido, indicó que está muy tranquilo porque sabe que hicieron bien, pero ahora sus sobrinos tendrán que comprobar que lo que dijeron es cierto.

Se tiene previsto que el próximo juicio se hará en noviembre, pero no se descarta una audiencia antes en la que presenten algunas pruebas.

Todo este conflicto ha sido bastante mediático, pues no es la primera vez que hay este tipo de roces en la familia Rivera. Sin embargo, el público considera que esto fue algo que pudieron arreglar ellos mismos, sin la necesidad de llegar a estas instancias.

Sigue leyendo:

· Chiquis Rivera resalta sus encantos en ajustado body de corte alto

· Chiquis Rivera muestra sus curvas con ropa interior casi imperceptible

· ‘Se vale llorar’: Chiquis Rivera revela cómo recordará a su madre al cumplirse un año más de su fallecimiento