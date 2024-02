9 productos de Walmart que recomiendan no comprar

En el mundo de las opciones de compra, Walmart ofrece una amplia gama de productos a buenos precios. Sin embargo, no todos estos productos cumplen con las expectativas de calidad y durabilidad.

Por eso, a continuación, te compartimos 9 artículos que es mejor evitar comprar en la famosa cadenas de supermercados.

1. Electrodomésticos de cocina

A pesar de la tentación de ahorrar entre $15 y $30 dólares en electrodomésticos de cocina, el problema de muchos de estos productos es que no duran ni siquiera un año.

“La calidad simplemente no está ahí“, menciona David Bakke del portal de ahorro DollarSanity.

Bakke dijo que una vez compró un horno de microondas de esta marca que falló en menos de un mes.

2. Vasos y vajilla

Si busca vasos y platos que te duren mucho tiempo, es posible que los artículos de la marca Walmart no sean la mejor opción.

“Básicamente, todo lo que necesitas hacer es mirar un juego de platos o vasos y darte cuenta de que la calidad no es tan buena”, dijo Bakke.

“Dado que este tipo de artículos normalmente deseas que duren años, es mejor tomar otro camino y pagar un poco más por una mayor durabilidad”, añadió Bakke.

3. Cereales

Optar por versiones de marca Great Value de cereales clásicos podría no ser una buena idea si el sabor no se asemeja al original. “No vale la pena ahorrar unos centavos si no puedes disfrutar del sabor que has conocido y amado desde que eras niño”, dice Bakke.

4. Productos de belleza de la marca Equate

Jasmine Charbonier del portal Your Tampa Bestie recomienda evitar ciertos productos de belleza de la marca Equate. Y es que se ha sabido de discos desmaquillantes que han causado irritación a los ususarios y escozor en su piel, además de champús y acondicionadores que resecaron el cabello, y cremas para la piel con un olor demasiado químico.

5. Muebles de la marca Mainstays

Los productos de mobiliario de la marca Mainstays de Walmart no valen la inversión según Charbonier, quien dijo que compró unas sillas que eran inestables y mesas y cómodas que se les deterioraron rápidamente.

6. Pizza congelada de la marca Great Value

La pizza congelada de marca Great Value tiene una salsa aguada y un queso de sabor artificial, según dijo Charbonier, quien recomienda mejor optar por marcas como DiGiorno o Red Baron para tener un mejor producto a precio justo.

7. Aperitivos de la marca Great Value

Algunos aperitivos de la marca Great Value no cumplen con las expectativas en términos de calidad y sabor, desde pretzels pequeños y quebradizos hasta patatas fritas grasientas y crackers de queso con una textura de cera.

8. Brócoli congelado de la marca Great Value

El brócoli congelado de Great Value resulta se hace blando en exceso al calentarse, perdiendo toda su estructura y reconocimiento como brócoli, según indicó Tabitha Bailar del portal Travel Compositions.

9. Pepinillos de la marca Great Value

Los pepinillos de marca Great Value tienen un sabor metálico y un gusto extraño que Tabitha Bailar describe como desagradable. Por eso, ella recomienda comprar marcas conocidas, como Vlasic.

Sigue leyendo:

– 10 productos que recomiendan no comprar en Home Depot

– Tiendas Walmart que cerrarán sus puertas para siempre en febrero

– Atención con Walmart y Target: retiran del mercado aspiradoras y se enciende la alerta