Toni Costa da más detalles de su ruptura con Evelyn Beltrán y dice si está listo para otro amor

Por varias semanas se comenzó a especular la ruptura sentimental entre Toni Costa y Evelyn Beltrán, pues ella también reactivó su perfil de Instagram, mientras que las fotos y videos que tenían juntos ya no estaban, hecho que sin duda hizo tomar mucha más fuerza a los rumores.

Después de ambos haberlo confirmado en sus historias de la red social de la camarita, Penélope Menchaca no perdió la oportunidad de entrevistarlo para conocer más de lo ocurrido entre él y su ex.

“Nos vimos un poquito obligados a poner este comunicado porque ya se estaba empezando a especular, habladurías, chismes, otras relaciones y todo eso es totalmente falso. Entonces vimos (que) lo más justo (era) compartir con la gente nuestra situación actual como pareja. Hace meses que esto ya ocurrió”, comenzó diciendo.

Toni Costa aclaró algunas dudas que se tenían sobre el fin de su relación con Evelyn Beltrán. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

Costa, como todo un caballero, se expresó de una forma bastante positiva de su ex. Por ello, no puso en duda en agradecerle públicamente por los momentos vividos: “Evelyn para mí es una persona superespecial. Le estoy muy agradecido, me estuvo apoyando en muchos momentos complicados que tuve en mi vida, vino a traerme mucha luz, me apoyó en muchos proyectos a nivel profesional y yo siempre estaré agradecido con eso”.

Menchaca quiso conocer el motivo que los llevó a no querer seguir juntos y él le respondió: “Porque sí, terminamos como acaba cualquier pareja, no somos ni los primeros ni los últimos y lo que se dice en el comunicado es lo que básicamente estamos dispuestos a compartir con la gente, el resto ya es una cosa nuestra, una cosa íntima y privada y que siempre voy a respetar”.

La conductora de televisión también quiso saber si ya estaba preparado para otra relación amorosa en este momento y él le dijo: “Ahora mismo estoy abierto a dar algún 5 en la competencia”, forma en la que terminó evadiendo el tema.

Toni Costa no dudó en decir si ya está listo para un nuevo amor. / Foto: Mezcalent.

Comunicado de Toni Costa y Evelyn Beltrán

Toni Costa y Evelyn Beltrán el pasado domingo decidieron ponerle fin a los fuertes rumores que se terminaron convirtiendo en verdad. A su vez, ambos tomaron la determinación de compartir la noticia con el mismo comunicado sin dar muchos detalles del motivo.

“No es nada fácil hacer este tipo de comunicados, pero con profundo respeto y cariño queremos compartirles que, desde hace unos meses y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Nos separamos en buenos términos, estamos tranquilos y en paz, conservando el afecto, admiración y el respeto mutuo”, explicaron.

