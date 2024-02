Yailin ‘la más viral’ planea una boda con Tekashi 6ix9ine, pero no podrá hacerlo y decimos la causa

Yailin ‘la más viral’ hace pocos días ofreció una entrevista con una gran cantidad de detalles de su vida personal, donde más de uno terminó perplejo de lo que ha llegado a vivir con 21 años. A su vez, destacó la parte amorosa que actualmente vive con Tekashi 6ix9ine y que también se ha visto empañada por los escándalos, denuncias y encarcelamientos. Sin embargo, explicó que se sienten bien en este momento.

Beafrank le consultó por algunos detalles de su vida sentimental con el rapero, al tiempo que quiso saber si desean casarse más adelante y seguir incrementando la cantidad de miembros en la familia y ella le contestó: “Estamos planeando eso. Yo quiero también… Una hembra y otro varón”.

Pero hasta el momento muchos se han estado preguntando si eso podrá ser pronto, aunque no debido a que la cantante dominicana no está divorciada. Recordemos que fue en junio del año 2022 cuando ella y Anuel AA decidieron casarse en una íntima ceremonia realizada en el país que la vio nacer a ella.

En un trabajo especial realizado por ‘El Gordo y La Flaca’ explicaron que buscaron mayor información y es que Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la cantante, jamás le firmó un poder al abogado para seguir con ese proceso, lo que lo terminó limitando por no tener su autorización.

El defensor que tenía la madre de Cattleya la abandonó hace algún tiempo, por lo que deberá iniciar un nuevo proceso legal para continuar con el proceso correspondiente de su separación. Además, fue en febrero de 2023 cuando el padre de su pequeña anunció que ya no seguían juntos, hecho que se registró en medio de rumores de supuestas agresiones que nunca fueron confirmadas.

Por lo pronto no podrá ser realizada la ceremonia que con tanto entusiasmo espera Yailin, y es que deberá resolver dicho asunto para poder terminar ese vínculo. Recordemos que la relación entre ella y Anuel AA no es la mejor y hasta la fecha él ha visto a su hija una sola vez, aunque ella no dudó en hablar con Beafrank sobre él.

“Es su papá. Yo no la hice sola, él tiene derecho. Su niña está aquí. Los hijos no tienen que ver con los errores de los padres. Esa es su hija. Si no está ahí, es porque aquella persona quiere, pero ahí está su hija”, agregó durante la conversación que sostuvieron.

