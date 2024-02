Chiquis Rivera enfurece en medio de los conflictos con su familia y lanza una fuerte advertencia 

La cantante Chiquis Rivera publicó este sábado un video en el que dijo que estuvo muy molesta por unas declaraciones que escuchó recientemente y, aunque no dijo quién fue, muchos asociaron su mensaje con el conflicto legal que empezó contra su abuelo don Pedro Rivera.

En su cuenta en Instagram, la ‘Abeja Reina’, contó que se sintió bastante decepcionada por lo que afirmaron, pero explicó que cree en la justicia divina y por eso intenta estar en paz.

“Esta mañana vi y escuché algo muy feo, algo muy ridículo, pero que no me sorprende. Desafortunadamente ya nada me sorprende, se me bajó la presión porque decía cómo se les ocurre querer decir algo así, con esas cosas no se juega, y okey, me enojé, aventé madres, dije muchas cosas, y luego se me bajó”, confesó.

Después de esto, la artista explicó que apuesta a lo espiritual cuando enfrenta situaciones tan difíciles como esta.

“Todo va a estar bien, todo siempre va a estar bien, Dios se encarga de todo y de todos, pero sí me enojé mucho, qué decepción, qué verguenza, o sea, mejor me voy a tomar mi te”.

Chiquis Rivera, asimismo, reconoció: “En mi vida también hay mucha gente culera que no tiene nada bueno que hacer, pero lo bueno es que Dios me cuida, yo siempre le pido todos los días a Dios que cuide a mis hermanitos, a mi familia chiquita”.

Por ahora no queda claro qué sucedió con la hija de Jenni Rivera, pero lo cierto es que muchos usuarios en las redes sociales han opinado de estas declaraciones de la intérprete del tema ‘Entre Besos y Copas’.

Algunos mensajes que se han leído son: “Por algo tu madre no te heredó primero, traicionas a tu madre, después a tus abuelos, ojalá que seas feliz y en tu corazón haya más amor, el dinero no es todo en la vida, sí es importante, pero lo más importante es estar en paz”, “Dios se encargará por hacerle eso a su abuelo, que sin él fueran nadie”, “Qué gente tan conflictiva”.

Al final del video, la también empresaria comentó que se centrará aun más en la música para que este tipo de hechos no la afecten tanto, pero también para que el público siga disfrutando de su trabajo.

