Martin Scorsese revela que quiere hacer una película sobre Jesús “que sea diferente, provocadora y reflexiva”

En el marco de su condecoración y homenaje en el Festival de Cine de Berlín o Berlinale 2024, Martin Scorsese reveló que ya tiene en mente su nuevo proyecto fílmico: retratar la vida de Jesús.

Durante una conferencia previa a recibir el Oso de Oso honorífico en el certamen europeo por su trayectoria, el director neoyorquino reveló que debido a su interés en el catolicismo, religión que adoptó en su juventud, así como su reciente encuentro con el Papa Francisco el pasado 31 de enero en el Vaticano, lo motivaron a crear una película sobre Jesús con ciertos elementos “extra”.

Quiero hacer una película sobre Jesús que sea diferente, provocadora, reflexiva, y espero que también sea entretenida” Martin Scorsese – Director

Martin Scorsese recibe el Oso de Oro de Honor en la @berlinale.pic.twitter.com/7AOVstPIWN — Pau Brunet (@PauBox) February 20, 2024

Martín Scorsese: un viejo lobo del mar del cine religioso

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que el ganador del Oscar por “The Departed” se involucra en el cine religioso. En 1988, Scorsese estrenó la cinta “The Last Temptation of Christ”, protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, entre otros.

La cinta está basada en la novela homónima del escritor griego Nikos Kazantzakis y adaptada a la pantalla grande por el guionista Paul Schrader. A pesar de contar y retratar la historia de Jesús al comienzo de la trama, la película de Scorsese muestra una historia alternativa del nazareno que, de manera indudable, fue centro de polémica y crítica.

Fue hasta 2016 que el director de “Goodfellas” regresó a este género fílmico con la cinta “Silence”, protagonizada por Andrew Garfield, Adam Driver y Liam Neeson. Al igual que la anterior, “Silence” está basada en una novela homónima del escritor japonés Shusaku Endo.

En esta cinta, Scorsese retrata la vida de dos sacerdotes jesuitas, durante el siglo XVIII, en un viaje para localizar a su mentor desaparecido en tierras niponas. Durante su trayecto, ambos religiosos enfrentan un gran número de desafíos que ponen en predicamento su fe y su esperanza.

Martin Scorsese cuenta con más de 6 décadas de trayectoria. Crédito: Mezcalent

Martin Scorsese: más joven que nunca

Con 81 años a cuestas, Martin Scorsese se ha convertido en uno de los artistas fílmicos más destacados del último siglo. Y es que además de la variedad de premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, el también actor permanece en constante actividad. El más claro ejemplo de esto fue su más reciente película, “Killers Of The Flower Moon”, la cual competirá por el Oscar, el próximo 10 de marzo, en diversas categorías.

Luego de su paso por el Festival de Cine de Berlín 2024, Martin Scorsese volará de nueva cuenta a Estados Unidos para recibir el premio David O. Selznick, del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés), por su prestigiosa trayectoria que incluye series décadas de trabajo como productor.

Continua leyendo

El mexicano Rodrigo Prieto es nominado en los Oscar 2024 a mejor fotografía

Lily Gladstone se convierte en la primera actriz nativa americana en ser nominada al Oscar

Premios Oscar 2024: lista completa de nominados ¡Oppenheimer arrasa!