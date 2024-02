Mesera recibe propina de $10,000 dólares y restaurante la despide tres días después

Una mesera de Michigan vio cómo su suerte cambió de forma dramática en cuestión de días. Y es que, después de recibir una generosa propina de $10,000 dólares por parte de un cliente anónimo, la empleada del Mason Jar Cafe en Benton Harbor fue despedida.

Aunque el restaurante insiste en que la decisión no tuvo relación con la propina que recibió la trabajadora y fue meramente una cuestión laboral, la situación ha provocado un intenso debate en redes sociales.

El cliente, que tuvo el gesto de dar los $10,000 dólares, hizo la buena obra para honrar la memoria de un amigo que recién había fallecido.

Dicho cliente pidió que el dinero se repartiera entre todo el personal del restaurante, por lo que le tocaría $1,100 dólares a cada trabajador. La mesera así lo hizo y dio el dinero a los demás.

Sin embargo, poco después de este acto de generosidad, la mesera Linsey Boyd dijo que la dirección del negocio le sugirió tomarse un día libre para su salud mental, y durante este descanso le hicieron una llamada para informarle que ya no requerían de sus servicios.

Boyd dijo que trabaja desde los 15 años y que esta es la primera vez que se encuentra sin empleo.

“Una semana soy una empleada increíble y trabajadora, una madre increíble… no podría haberle pasado a una mejor persona. Ahora estoy sin trabajo, por primera vez desde que tenía 15 años”, dijo la mujer, de acuerdo con The New York Post.

Por otro lado, los propietarios del restaurante defendieron su decisión.

“Diremos que no tuvo nada que ver con la propina. Ella recibió la propina completa, no pagó impuestos (el negocio sí lo hizo). Sí, compartió la propina a petición del hombre que la dejó”, escribieron en Facebook los propietarios, Able Martinez y Jayme Cousins.

Los dueños del restaurante dijeron que no podían revelar las razones por la que despidieron a la mesera debido a las leyes laborales, y que solo podían aclarar que no fue a causa de la propina.

