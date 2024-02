¿Quién es Ariadna Gutiérrez, la colombiana del cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos’?

Dentro de ‘La Casa de los Famosos’ ha figurado muy bien Ariadna Gutiérrez, modelo colombiana que se hizo viral en el 2015 cuando el presentador Steve Harvey se equivocó y dijo que ella era la ganadora, pero en realidad el resultado favoreció a Pia Wurtzbach.

Ahora que está en el reality show, el público ha podido conocer un poco más de la ex reina de belleza, que nació en la ciudad colombiana de Sincelejo el 25 de diciembre de 1993, por lo que tiene 31 años de edad.

Además, tiene ascendencia libanesa y mide 1,78 m.

Dentro del reality show, Ariadna Gutiérrez forma parte del cuarto Tierra, en donde ha hecho grandes amigos como La Divaza, Lupillo Rivera, Clovis Nienow y Maripily Rivera.

Ariadna Gutiérrez en ‘La Casa de los Famosos’

También ha llamado la atención por un posible romance con Rodrigo Romeh, experto en fitness e influencer, con quien comparte habitación.

En las últimas semanas, la colombiana ha ganado mayor protagonismo cuando ha dejado ver sus diferencias con la alianza ‘Fagua’, debido a que considera que a muchas participantes les falta madurar.

En el último posicionamiento, Ariadna Gutiérrez le respondió a Sophie, a quien le dijo: “Admiro mucho tu valentía de ponerte aquí, lo único que te quiero decir es que estás muy chiquita para entender lo que pasa en el mundo real y espero que tu paso en el show no seas solo el ratoncito que va por todos los cuartos llevando el chisme”.

Pero la joven actriz mexicana no ha sido la única contraria a la ex reina de belleza, ya que Alfredo Adame también se ha encargado de hacer fuertes comentarios contra ella, llamándola cero a la izquierda, entre otros calificativos, ya que considera que no resalta.

Sin embargo, en las redes sociales se ve mucho apoyo hacia ella, pues la catalogan como una mujer preparada, elegante, y sobre todo que no ha perdido la compostura ante las peleas que se han generado en la casa.

También se vio que logró una conexión con el actor colombiano Gregorio Pernía, quien abandonó el reality show este 21 de febrero, algo que movió los sentimientos en el cuarto Tierra, incluyendo a los de la modelo.

