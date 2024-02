Concierto de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu obligaría a modificar horario de partido del Real Madrid

El próximo 30 de mayo se llevará a cabo en el nuevo Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, un concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift en el marco del ‘The Eras Tour’.

Dicho concierto de Swift puede poner en un aprieto a LaLiga de España y al calendario del Real Madrid.

Este gran evento que se prepara en el nuevo estadio del conjunto blanco, adecuado como recinto multiusos tras su espectacular reforma, puede entrar en conflicto con la última jornada del campeonato. La fecha del concierto está próxima a la fecha final de la competición de la que si todo llega igualado podría salir el campeón.

Ante esta situación el Real Madrid ha presentado una solicitud a LaLiga sobre la fecha de su último partido de la temporada para tener más tiempo para preparar el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu la semana siguiente.

El Real Madrid, que podría estar buscando una segunda fecha adicional para otro concierto de Taylor Swift en el Bernabéu, se debería tener que enfrentar al Betis el 25-26 de mayo (fechas previstas para la jornada 38)

El problemas para cambiar la fecha de ese partido es que tanto Real Madrid como Real Betis podrían estar jugándose algo en la última jornada de la LaLiga, por lo que ese partido tendría que disputarse con un horario unificado con el resto de equipos implicados.

Teniendo en cuenta los cuatro días que necesita el equipo de Taylor Swift para cambiar de ciudad entre concierto y concierto es otro de los factores a tener en cuenta.

Taylor Swift. Crédito: Ed Zurga | AP

LaLiga suele decretar horario unificado casi siempre en domingo, pero hay diferencias: mientras que los partidos de la penúltima (37) sí que son en domingo (en ocho de las 10 últimas temporadas), con la última hay más variedad.

Además, se suele agrupar los encuentros en función de lo que hay en juego. Si puede, pone a la misma hora esos partidos: la lucha por el título, la pelea por no descender, los que tienen opciones de meterse en Europa, etc. Si hay algún partido sin nada en juego, elige otro horario para no hacerlo coincidir con los duelos de verdad relevantes ese fin de semana.

Esta no es la primera vez que LaLiga ayudaría a que los clubes a que tengan ingresos extraordinarios por su estadio. Así lo ha hecho con el Atlético de Madrid y los conciertos de los Rolling Stones o Guns’n Roses del Metropolitano, por ejemplo, y así lo hicieron también con el Athletic, cuando San Mamés albergó la final de la Champions de Rugby en 2018.

La tendencia es, siempre que sea posible, favorecer al máximo que todos los clubes puedan explotar comercialmente sus estadios lo más posible. Incluso entre dos instituciones tan frontalmente enfrentadas como el Real Madrid y LaLiga.

Seguir leyendo:

Taylor Swift y Travis Kelce disfrutaron de una cita romántica en Australia

Travis Kelce viaja en jet privado a Australia para estar junto a Taylor Swift en un concierto

Aseguran que Taylor Swift se está hospedando en el Crown Sídney