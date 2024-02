Cristina Porta: “Me siento como una reina porque yo paso por la casa y la gente agacha la cabeza”

La española Cristina Porta se ha deslindado de los equipos de ‘La Casa de los Famosos 4’ y ha decidido que jugará sola en el reality show de la cadena Telemundo. Su decisión se verá si es positiva solo el próximo lunes, cuando el público decida si sigue o no dentro de la competencia.

Un día después de que sus compañeros decidieran ponerla en esta posición, la también publicista envió un mensaje en el que se notó que está satisfecha con lo que ocurrió porque pudo descubrir lo que sucedía realmente.

Nacho Lozano, en la gala de este viernes, le preguntó: “Cristina, ¿te tomó por sorpresa la nominación anoche?”.

Y ante la pregunta, contestó: “Sí, la verdad es que sí, pero me siento como una reina porque yo paso por la casa y la gente agacha la cabeza y me da como poder, tengo muchas ganas del lunes, más que de hoy, de la salvación, para que todos estos que se han puesto el gorrito y no tienen personalidad sequen sus lágrimas con ese pañuelo”.

Indicó que salió de Fagua porque vio mucha cobardía y esto lo ha comprobado ahora que luego de la nominación algunos no quieren darle la cara.

“Si mi cometido aquí ha sido destapar a Fagua, de nada, Tierra, y doy las gracias, de verdad”.

Nacho Lozano preguntó si alguien quería responderle a Cristina y solo Alfredo Adame contestó: “Esto es un juego y aventar sacos así a lo loco es estrategia para ver si alguien cae, pero nosotros no nos preocupamos por personas que no tienen importancia”.

Después de esta intervención hablaron otros nominados como Ariadna Gutiérrez, quien por segunda semana consecutiva está en esta posición.

“La verdad es que me encanta lo que está pasando en la casa, se veían muy unidos Fagua y ver lo que le han hecho a Cristina, queriendo echarle la culpa a Tierra ha sido maravilloso, definitivamente era lo que necesitaba la casa para desenmascarar a los que faltaban y bueno, el tiempo lo dirá”, sostuvo.

La eliminación de un quinto participante será este lunes, cuando se conozcan los resultados del público y quede en evidencia quién del grupo de nominados fue el que obtuvo menos apoyo.

Sigue leyendo:

· Gregorio Pernía no mintió y sale hoy, 21 de febrero, de La Casa de los Famosos 4

· Mariana González manda a Thalí García al psicólogo: La Casa de los Famosos 4

· Vicente Fernández Jr. dedicó tiernas palabras a Mariana González tras ser eliminada de ‘LCDLF4’