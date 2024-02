Mike Tyson pega fuerte a Canelo Álvarez: “Es una vergüenza para el boxeo y para México”

La leyenda del boxeo Mike Tyson opinó este martes sobre el futuro en el boxeo del pugilista mexicano Canelo Álvarez y con contundencia aseguró que es una “vergüenza” que haya declinado una millonaria oferta para enfrentar a David Benavídez el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

Tyson citó a las fuentes que daban por hecho que Canelo Álvarez recibiría más de $60 millones de dólares por el combate ante Benavídez pero que lo rechazó por su negativa a pelear con mexicanos, como ha manifestado públicamente en varias ocasiones.

Por esa razón el otrora Peso Pesado se preguntó si el Tapatío tenía miedo de perder ante alguien que claramente es más joven y más fuerte, según su análisis.

“No puedo creer lo que acabo de escuchar. Canelo rechazó 60 millones de dólares por pelear con Benavidez, que es un peleador tremendo, joven, fuerte, con hambre y con orgullo mexicano. ¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere darle a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México“, comentó el campeón mundial.

Posteriormente Tyson recordó haber compartido y conocido a muchos mexicanos los cuales no rechazaban en ningún momento pelea alguna, asegurando que se encuentra rayando su nombre y su reputación.

“Yo he conocido a muchos peleadores mexicanos a lo largo de mi vida y todos han sido guerreros valientes que nunca han rehuido a nadie. Canelo no está a la altura de ellos. Está manchando su nombre y su reputación. Si yo fuera él, aceptaría la pelea con Benavidez y le demostraría al mundo que es el mejor. Pero parece que no tiene el valor ni el honor para hacerlo. Es una pena, porque tiene mucho talento, pero le falta corazón”, añadió.

Aunque Tyson fue agresivo con sus declaraciones en otras ocasiones ha manifestado su cariño hacia Canelo Álvarez, pero siempre ha ratificado su opinión de que no vencería a Benavídez.

De hecho, en mayo de 2023, posterior al triunfo de Canelo Álvarez frente a John Ryder, Tyson dijo que debía enfrentarse a Benavídez y que de hacerlo sería recordado como uno de los mejores así perdiera.

“Canelo por orgullo y por su legado debería enfrentar a David Benavidez. Incluso aunque perdiese sería más reconocido, nunca se le catalogaría de ser un cobarde y de evitar a los mejores. Pasarán años y en cada entrevista se le recordará porque evitaste a Benavidez”, comentó en aquella ocasión.

Hasta la fecha Canelo Álvarez tiene confirmada su pelea para el próximo 4 de mayo de 2024 en Las Vegas, pero se desconoce cuál será su rival.

Rumores han señalado a Jaime Munguía, Jermall Charlo e incluso hasta el mismo Benavídez, pero sin confirmación alguna por parte del Canelo Team.

