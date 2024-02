Fanáticos de ‘Saltburn’ se aglomeran afuera de la mansión donde se grabó la película

El año pasado Prime Video estrenó ‘Saltburn’, una película dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi. El film ha generado muchas opiniones, unos la odian y otros la aman, pero sin duda sus fanáticos están haciendo mucha más presencia en redes.

Recientemente medios británicos han informado que fanáticos de la película y algunos curiosos se están reuniendo afuera de la casa en Northamptonshire, Inglaterra, donde se grabó la historia para tomar fotos y grabar videos.

Esta situación no está siendo tan agradable para Charles Stopford Sackville, dueño de la casa de campo. Según ‘Daily Mail’ el hombre dijo: “Nunca imaginé la cantidad de interés que habría. Es bastante extraño. No lo tomo como halagador. ¿Cómo te sentirías si la gente estuviera tomando fotografías fuera de tu casa? Preferiría que el interés desapareciera, pero no puedo hacer que desaparezca”.

En redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, hay muchos videos que son prueba de lo que dice el propietario de la gran mansión. Incluso dan indicaciones claras de cómo llegar.

Todo parece indicar que Charles no se imaginó en ningún momento que la casa tomaría tanta importancia y que las personas se tomarían el tiempo de llegar hasta el lugar. Pero es entendible, pues la casa dentro de la película juego un papel protagónico, tanto como el de Keoghan y Elordi.

En la vida real esta casa es conocida como Drayton House, pero en la ficción su nombre es Saltburn. En la película esta finca de lujo pertenece a la familia Catton.

Aunque la mansión ha sido construida en los 1300 y ha sido calificada con Grado I nunca había sido una residencia pública, en toda su historia nunca había servido de set de grabación para cine ni televisión.

