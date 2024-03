Peso Pluma se convierte en el primer mexicano en ingresar al top 10 de sencillos más vendidos del IFPI

A pesar del evidente triunfo de grandes artistas de la talla de Taylor Swift, con su “The Eras Tour”; Bad Bunny, con el lanzamiento de su disco “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana” o Miley Cyrus con su exitoso tema “Flowers”, Peso Pluma logró colocarse al mismo nivel que el resto de manera sorprendente y en un lapso menor de tiempo.

Y es que además de obtener grandes reconocimientos a lo largo del año pasado, como un Grammy, un Billboard Music Award, entre otros, el mexicano también probó su impacto al convertirse en el sexto artista más escuchado a nivel global en Spotify en 2023, ser el artista más visto en YouTube en Estados Unidos el año pasado, además de obtener el título de la mejor canción del año, por la revista Rolling Stone, por “Ella Baila Sola”.

Si lo anterior no fuera suficiente, el nacido en Jalisco ha sumado un nuevo récord a su palmarés: se ha convertido en el primer artista mexicano en formar parte del top 10 de las canciones más vendidas, en 2023, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI por sus siglas en inglés).

Peso Pluma fue el artista más visto en YouTube en Estados Unidos en 2023. Crédito: Mezcalent

Peso Pluma hace historia

De acuerdo con la organización internacional, considerada como la mayor representante de la industria discográfica a nivel mundial, esta lista es creada, año con año, a partir de la revelación de los sencillos más vendidos en diversas plataformas como el streaming o en otros canales oficiales de venta.

Durante el 2023, de acuerdo con la IFPI, el tema “Flowers”, de la cantante estadounidense Miley Cyrus, se convirtió en la canción más vencida a nivel mundial. En segundo sitio se posicionó la colaboración entre Selena Gómez y Rema con el tema “Calm Down. Finalmente, y para cerrar el podio, la canción “Kill Bill”, de SZA, se coló en el listado.

En cuarto sitio se colocaron Ariana Grande y The Weeknd con la canción “Die For You”. El quinto lugar fue para Harry Styles con “As It Was”. Posterior al inglés se ubicó Peso Pluma y Yng Lvcas con el tema “La Bebe”, el cual marcó un nuevo récord para la música latina y, sobre todo, para el panorama musical en México.

El resto de la lista la conforman Taylor Swift con “Cruel Summer” y “Anti-Hero”, Morgan Wallen con “Last Night” y Jung Kook con “Seven”.

| "La Bebe Remix" de Peso Pluma e Yng Lvcas ocupa el puesto número 6 en la lista de IFPI de los singles más vendidos del mundo en el año 2023. pic.twitter.com/j1MJRaR6HH — Peso Pluma Latam (@PesoPlumaLA) February 26, 2024

Cabe destacar que a pesar de no ser la canción más conocida de Peso Pluma, “La Bebe” ha sido reconocida por diversas personalidades como el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien la incluyó dentro de su listado de sus canciones favoritas del año pasado.

Luego de su tan sonado rompimiento con Nicki Nicole y su cancelación del Festival de Viña del Mar, Peso Pluma anunció recientemente su gira “Éxodo” por diversas ciudades de Estados Unidos, la cual arrancará en abril próximo.

