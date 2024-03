El entrenador del América de Cali César Farías y su problema con un periodista: “Es un irrespeto”

Durante la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético Bucaramanga de la Liga BetPlay de Colombia, el entrenador venezolano César Farías tuvo un breve altercado con un periodista.

Farías, que está bajo presión por los rumores de un posible cambio de entrenador, discutió sobre el esquema táctico que está utilizando, especialmente con Jader Quiñones, una joven promesa del equipo que no ha tenido el mismo protagonismo que en el año anterior.

El periodista David González, de J.M. Deportes, preguntó sobre la posición de Quiñones en temporadas anteriores como extremo izquierdo o derecho. En respuesta, Farías consultó directamente a Quiñones durante la conferencia de prensa sobre su posición preferida, a lo que el jugador respondió que juega como interior y termina las acciones de ataque.

“Le estamos diciendo una cosa que no es verdad a la gente y le tenemos que decir la verdad. Jugaba un 4-3-3 de volante por izquierdo y cuando hacía la apertura de juego, descendía el puntero adentro y él pasaba allá, en un ascenso y descenso que siguen haciendo”, dijo el entrenador.

Además, Farías expresó su incomodidad al tener que responder ese tipo de preguntas, explicando que conoce a la perfección a sus jugadores, sus posiciones y la cantidad de partidos disputados. Mostró su molestia por la pregunta sobre Quiñones.

“Me parece un irrespeto que todas las veces que venga, yo tenga que responder algo que él no jugó el partido pasado, que yo le estudié toda la raíz donde él jugó en Boca Juniors en esa posición (doble cinco) y en Quindío fue en la misma posición. Si lo tengo que aclarar cada rueda de prensa, pareciera que también me faltan al respeto a mí porque lo que digo no está bien”, señaló.

Para el siguiente partido del América de Cali, que se jugará el domingo 3 de marzo contra el Bucaramanga, es crucial conseguir para Farías conseguir la victoria de cualquier manera.

El objetivo del equipo de Cali es ascender en la tabla de posiciones y asegurarse de que la plantilla esté en su mejor nivel para el compromiso de la Conmebol Sudamericana el miércoles 6 ante Alianza.

