Lupillo Rivera gana el duelo por el beneficio de salvación en ‘La Casa de los Famosos 4’

Las cosas le salen bien al cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’ y no hay dudas de eso, pues en la lucha por el beneficio de salvación se enfrentaron este viernes Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera, dando así la posibilidad de que uno de los nominados de este equipo sea salvado el domingo, un día antes de la eliminación.

Aunque la modelo colombiana se enfrentó a su compañero para robarle el derecho a salvar, el ‘Toro del Corrido’ lo mantuvo, pues ganó la competencia que les pusieron.

La prueba a la que tuvieron que enfrentarse fue titulada como tiro al blanco y consistió en hacer rebotar unas pelotas para que luego con el impulso tumbaran unos botes de leche.

Para este juego ambientaron con una escenografía de granja, dándole así más vistosidad al desafío.

El marcador final estuvo a favor del ex de Belinda, quien adelantó a Nacho Lozano que por ahora no sabe a quién salvará el próximo domingo.

“La Jefa te da cuarenta y ocho horas para que lo pienses bien, para que lo medites y ya no sudes como lo estuviste en este cara a cara con Ariadna”, afirmó.

Esta semana están como nominados Ariadna Gutiérrez, La Divaza, La Bebeshita, Robbie Mora y La Bronca.

La estrategia que aplique el domingo el famoso sin duda moverá las cosas, debido a que en las últimas semanas se han vivido grandes emociones dentro de la competencia, sobre todo por la expulsión de Carlos Gómez, un hecho que fue rechazado por varios panelistas, participantes y televidentes.

El expelotero venezolano golpeó a Rodrigo Romeh en medio de una discusión con Clovis Nienow, lo que desencadenó su salida inmediata del programa de telerrealidad.

‘La Jefa’, al ver lo sucedido, envió un mensaje a los competidores, advirtiéndole que este tipo de conductas no las tolera dentro de su casa: “Espero que todos tomen conciencia de la gravedad del caso, del límite que se cruzó esta noche y que por supuesto no deberá repetirse. Insisto: ya no fue una discusión acalorada, no fueron diferencias entre grupos, o pleitos personales. Hubo contacto físico intencional, y de eso no hay retorno. Ojalá esta sea una experiencia de aprendizaje y de freno a una escalada de violencia verbal, que a ustedes como figuras públicas no les beneficia en lo más mínimo y que está muy lejos del espíritu que yo quiero en mi casa, donde procuro una convivencia de armonía y respeto”.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: Fernando Lozada es el tercer eliminado de la temporada

· Carlos Adyan revela quién es una de sus favoritas en ‘La Casa de los Famosos 4’

· Carlos Adyan y Verónica Bastos estrenan un nuevo programa en Telemundo desde este domingo