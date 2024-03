Santiago Giménez afirma que superó todos los sueños que se fijó como futbolista tras su éxito en el Feyenoord

El futbolista mexicano y delantero del Feyenoord, Santiago Giménez, se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro de la Eredivisie de los Países Bajos por su impresionante capacidad de juego y de marcar goles que lo han consagrado como un ídolo por la fanaticada; recientemente destacó que ha podido cumplir todos los sueños que se había fijado como jugador desde joven y está disfrutando cada momento.

Estas declaraciones las realizó el artillero de la selección mexicana durante una entrevista ofrecida a los periodistas de TUDN, David Faitelson y Emanuel ‘Tito’ Villa, donde aseguró sentirse en un sueño cada en cada uno de los días de su vida por el desempeño que está logrando y que incluso le ha permitido poder participar en algunos de los torneos más importantes del planeta como la Champions League.

“Lo que estoy viviendo, es un sueño, pero nunca me imaginé que se diera así, todo tan rápido, ya tenía algunos años que no había un fichaje a algún club europeo, llegar a la selección nacional mayor a los 19 años, estar en la mirada de otros equipos europeos, es algo que nunca, por ahí me habrá pasado por la cabeza, o no tan pronto, ahora como te digo estoy viviendo el sueño, y es mucho más de lo que me hubiera esperado”, expresó.

El jugador destacó que uno de los sucesos más importantes que han marcado su carrera en estos últimos años es que los niños del Feyenoord lo consideren como un ídolo dentro de su club y que considera que debe seguir demostrando las habilidades que posee en el campo de juego.

“Es algo hermoso, a mí me encantan los niños y para mí son los más importantes, a los que les tienes que dar el ejemplo, porque es la generación que viene, y que puedan ver en ti un gran ejemplo para mí es uno de los mayores propósitos en la vida. Siempre trato de ser el ejemplo para ellos, porque yo sé que todos fuimos niños, y siempre admiraba a un Jugador y muchas veces era ver cómo se comportaba fuera, entonces hay que ser responsable porque sé que soy ejemplo a los ojos de todos ellos”, agregó.

Planea su boda antes de la Copa América

El delantero mexicano también aseguró que tiene planeado casarse con su pareja Fer Serrano para el próximo mes de mayo con el objetivo de estar unidos ante matrimonio antes de la Copa América de Estados Unidos 2024; a pesar de esto reconoció que todavía no tienen la ceremonia lista y que están trabajando en eso.

“Tenemos anillo. Para todo esto, Santi y yo somos los peores para organizar nuestra boda, faltan tres meses y no tenemos nada. Los papás de Santi… me habla todos los días la mamá y me dice: ‘Fer, puedes acordarte, por favor, que te casas en tres meses, necesitas ya decidir’. Tenemos a todo mundo presionándonos de que ‘ya va a ser la boda, ya va a ser la boda’. Y Santi y yo relajadísimos. Tenemos la lista de invitados, no hemos mandado invitaciones, nada, no tenemos nada. Somos un desmadre, ¡pero hay boda en mayo!”, concluyó.

