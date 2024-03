Abuelo murió baleado 8 veces dentro de su apartamento al comenzar el día en Nueva York

Tyrone Swinton, joven abuelo de 60 años, murió en una balacera matutina dentro de su apartamento en Harlem, Manhattan (NYC).

Los vecinos del edificio ubicado en W. 116th St. cerca de Malcolm X Blvd. escucharon discusiones y disparos alrededor de las 9:30 a.m. del jueves, según la hermana de la víctima, Yvette Swinton. “La cabeza me está matando, he llorado mucho. Es increíble. Es insoportable”.

Swinton tenía tres hijos adultos y tres nietos. La familia dijo que una trabajadora social lo descubrió gravemente herido y avisó a la policía. Los agentes fueron llamados al edificio sin ascensor alrededor de las 11:10 a.m. Cuando llegaron descubrieron al inquilino inconsciente y con múltiples heridas de bala. Según la policía de Nueva York, recibió ocho disparos. Los paramédicos lo llevaron al hospital Mount Sinai Morningside, pero no pudieron salvarlo.

“Escuché muchos disparos [y] cuando lo sacaron en la camilla, estaba sangrando”, dijo a Daily News el vecino Dean Davis, de 40 años. “Le estaban bombeando el pecho, pero no respondía”.

El superintendente del edificio, Hal Walker, dijo que Community Access, una organización sin fines de lucro, colocó a Swinton en ese edificio. La organización ayuda a a conseguir vivienda a personas que se encuentran sin hogar, tienen discapacidades o son veteranos, según su portal.

Un vecino que no quiso ser identificado comentó que Swinton a menudo tenía visitas con quienes discutía. La familia se reunió en la casa de su infancia en Brooklyn el jueves por la noche para llorar la pérdida del hombre que recordaban como un chef talentoso.

No hubo arrestos inmediatos mientras la policía continuaba investigando el homicidio. Tampoco se han identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Horas después, la noche del jueves, un niño de 13 años que regresaba a casa después de ver un partido de baloncesto de los Brooklyn Nets, murió baleado en Crown Heights (NYC).

Ese crimen se sumó a otras balaceras mortales en calles de Brooklyn en pocos días: el miércoles un hombre de 33 años recibió un disparo fatal en la cabeza al ser emboscado por dos personas afuera de su edificio residencial en Crown Heights. El lunes un hombre de 37 años murió baleado en la cabeza a plena luz del día en una aparente discusión por un cigarro que empezó en la bodega donde trabajaba y se extendió a la calle, en Franklin Avenue.