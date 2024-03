La foto de Gennaro, hijo de Francisca, y su nuevo corte de pelo que causa furor en Instagram

Francisca, presentadora de televisión, le cortó el pelo a su hijo Gennaro y a muchos les ha encantado cómo quedó el primogénito de la querida dominicana.

La conductora de ‘Despierta América’, quien se dio a conocer luego de haber ganado el programa ‘Nuestra Belleza Latina’, en el 2015, decidió que su niño tuviera un corte de cabello, después de que dejara por un largo tiempo que estuviera con sus rulos.

Esta publicación ha obtenido millones de “me gusta” y miles de comentarios por parte del público de la famosa, pues durante meses le pedían este cambio de look al niño.

En la imagen apareció junto a su niño, a quien mostró llena de emoción. “Y con ustedes el nuevo Gennaro ¡Ya creció mi primer bebé! ¡Dios mío! Lo veo enorme”, escribió en Instagram la ex reina de belleza.

Varios compañeros de Francisca le dejaron mensajes por estas fotografías. Entre ellos estuvieron los de Clarissa Molina, quien le afirmó: “Ay, Dios mío, mi puchu es un caballero adulto, cosa linda. Dios te proteja”.

También la periodista Elyangélica González comentó: “OMG, pero qué belleza, que Dios lo bendiga y proteja siempre”.

Karla Martínez además indicó: “Qué guapo y qué lindas fotos”.

Algunos seguidores de Francisca también aprovecharon para escribirle algunos mensajes y opinar acerca de este cambio de look: “Hermosa familia, como siempre Dios los bendiga”, “Quedó guapísimo”, “Qué hermoso, esa pelada quedó espectacular y se ve todo un hombrecito ya”, “Hermoso”.

Francisca comparte detalles del corte de Gennaro

Este jueves, la conductora del programa matutino de Univision, subió un video en el que se vio el momento en el que su hijo se hizo este corte de pelo.

A través de su cuenta en Instagram, la artista indicó: “Y dicen que no hay fecha que no se cumpla. Bueno, pues, llegó el día en el que cortamos el cabello de Gennaro. Yo sufrí, él no ¡Me sorprendió! ¿Quieren ver cómo quedó?”.

La sorpresa llegó para muchos usuarios, que desde hace meses le decían que le cortara el pelo al ñino. Sin embargo, ella estaba negada a hacerlo porque consideraba que se veía bien.

“Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino. A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pide o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar”, comentó en septiembre del año pasado.

