Pasajero apuñalado en un vagón: crimen sin freno en el Metro de Nueva York

Un pasajero de 60 años fue apuñalado ayer a media tarde a bordo de un tren en El Bronx, apenas días después de dos balaceras mortales en estaciones del Metro de Nueva York.

La policía dijo que el último ataque ocurrió poco después de las 3 p.m. del viernes en un tren número 4 en dirección sur, a altura de la estación 167th Street.

El hombre no identificado fue apuñalado en el abdomen con un objeto no identificado. Lo llevaron al Lincoln Hospital en condición estable, informó ABC News. El herido le dijo a la policía que tuvo una disputa y alguien lo apuñaló, pero no proporcionó más información sobre su agresor.

60-year-old man stabbed on Bronx No. 4 subway train https://t.co/dRTUPee7xi pic.twitter.com/VB9UNQW7gS — Eyewitness News (@ABC7NY) March 2, 2024

Según NYPD, el sospechoso, un hombre de unos 30 años, saltó del tren y huyó de la estación, acotó Fox News. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Según las autoridades, en 2024 los delitos en el Metro de NYC han aumentado 22.6% en comparación con el mismo período del año pasado. La mayoría han sido hurtos mayores, pero también tres pasajeros han muerto baleados y varios más han sido heridos con armas de fuego, cuchillos y/o golpes.

Desde principios de 2024 los agentes de policía de Nueva York han realizado 40% más arrestos que el año pasado en esta misma época, con un aumento del 64% en las detenciones por hurto mayor.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia en el caótico Metro de NYC. Pero la violencia ha seguido. Ahora NYPD anunció que está agregando más de 1,000 agentes al patrullaje en el Metro cada día para tratar de combatir el auge delictivo.

La madrugada del miércoles un trabajador de la MTA fue cortado en el cuello mientras conducía vagones del Metro en Brooklyn. Además el sábado una joven de 20 años luchó contra un extraño que la golpeó e intentó quitarle la ropa y violarla en una estación en Queens.

No se han realizado arrestos y la investigación está en curso.