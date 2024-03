PNP quedaría en primer lugar en la contienda por la gobernación de Puerto Rico independientemente del candidato, arrojó encuesta de NotiCel/Atlas

Nueva York – El Partido Nuevo Progresista (PNP) superaría a los demás en Puerto Rico en la contienda por la gobernación, independientemente del escenario de competición o de quién gane en la primaria, ya sea el gobernador Pedro Pierluisi o la comisionada residente Jenniffer González, según arrojó la encuesta encomendada por NotiCel a Atlas Intel.

Sin embargo, en los diversos escenarios, la comisionada residente ganaría por mayor margen que el gobernador en las elecciones generales.

Seguido de los aspirantes del PNP, se encuentra el candidato independentista Juan Dalmau.

Juan Dalmau y la Alianza con el MVC

Dalmau anunció a finales del año pasado una “Alianza” con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), uno de los partidos emergentes, de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

Bajo el convenio, aunque MVC cuenta con su propio candidato a la gobernación, se trata de uno de cumplimiento, ya que sus líderes se han comprometido a apoyar la candidatura de Dalmau a la gobernación.

La lógica detrás de la Alianza es lograr apoyo electoral suficiente en ciertas posiciones políticas para vencer a los candidatos de los partidos de mayoría que se han intercambiado el poder por las pasadas décadas.

PPD queda en tercer lugar

En tercer lugar en la encuesta quedaron los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD), su presidente Jesús Manuel Ortiz y el senador Juan Zaragoza.

En la cuarta posición terminó Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad, otro partido emergente o de reciente creación.

Según las estadísticas divulgadas este viernes, González obtendría 32.3 % si compitiera con Dalmau, quien recibiría un 24.5 %. En este escenario, Ortiz quedaría con el 19.5 % de los votos y Jiménez con 7.5 %.

En un segundo escenario, González obtendría 31.1 % versus un 23.1% para Dalmau; 19.5 % de Zaragoza, y 7.4% para Jiménez.

Si Pierluisi fuera el candidato y se midiera a Ortiz, el primero obtendría el 28.1 % de los votos versus 20.3% el segundo. En este tercer escenario, Dalmau alcanzaría un 25.6 % de los votos y Jiménez 7.2%.

Si el contrincante del PPD que enfrentara Pierluisi fuera Zaragoza, el gobernador obtendría 28.5 % versus 22 % para Zaragoza; Dalmau se llevaría un 22.5% y Jiménez 6.9%.

González se enfrentará en primarias a Pierluisi el próximo 2 de junio. En cuanto a esa contienda, la encuesta arrojó que Pierluisi vencería a González por 8.5 %.

En reacción a los resultados del sondeo, varios líderes independentistas y del MVC insistieron en que la única manera de derrotar al PNP es votando por la Alianza.

“Por lo tanto, esta encuesta lo que hace es retratar lo que hemos estado viendo en mis visitas a los pueblos de Puerto Rico, lo que hemos estado viendo en las universidades y escuelas superiores, en las reuniones con distintas organizaciones de base, pero queda mucho por hacer”, declaró Dalmau a NotiCel.

Argumentó, además, que los números reflejan un empate con el PNP.

“En los escenarios que aparece Pedro Pierluisi por encima de mí, es dentro del margen de error de la encuesta. Por lo tanto, es un virtual empate tanto en el caso de Jenniffer González como de Pedro Pierluisi. ¡Eso es algo inédito en la historia de Puerto Rico!, donde ningún candidato el Partido Independentista Puertorriqueño había estado en una posición para lograr la gobernanza de Puerto Rico”, señaló.

Por su parte, Ortiz reconoció que queda trabajo por hacer para adelantar las metas electorales del PPD.

“Hay mucho que trabajar, no me tienen que presentar ninguna encuesta para yo saber que hay mucho que trabajar y hay mucho que hacer. Desde que yo asumí la presidencia del Partido Popular he estado trabajando intensamente en asuntos que quizás no se ven todos los días. La preparación electoral, la combinación de la reorganización, el fortalecimiento de la estructura política, la recaudación de dinero para el partido, todos esos son esfuerzos que hay que trabajar y que estoy muy claro de eso”, declaró en entrevista con el programa del Primer Round por Magic 97.3

El precandidato a la gobernación añadió que seguirá llevando el mensaje para prevalecer tanto en primarias como en las elecciones generales.

“Yo llevo una presidencia de ocho meses y una candidatura anunciada de dos meses o tres, los candidatos que están corriendo en otros partidos llevan 20 años en el PNP llevando por mal camino al país y Juan Dalmau lleva 20 años en política…Por eso, es importante que el mensaje llegue y yo estoy encaminado a ganar en junio y ganar en noviembre. Obviamente, nos encargaremos que el mensaje que estamos presentando al país le llegue a los electores”, planteó.

En caso de que las proyecciones de la encuesta se cumplan, sería la primera vez en la historia política de Puerto Rico que el PPD no figura en los primeras dos posiciones en la preferencia de los electores.

Para Pablo José Hernández, candidato a la comisaría residente por el PPD, los resultados son alarmantes.

“Yo no le voy a restar importancia a eso, ¡eso es alarmante!, eso requiere reflexión y requiere trabajo. En lo que a mí concierne como candidato a comisionado residente del PPD, voy hacer todo lo que esté a mi alcance para que ganemos como equipo”, declaró a la misma estación radial al tiempo que agregó que los datos demuestran que los puertorriqueños cada vez votan más por candidatos y no por partidos.

Hernández además se mostró abierto a la posibilidad de tener que trabajar junto a un gobernador o gobernadora del PNP.

“No es el escenario que deseo, ni le pediré a mis electores; pero si fuera el escenario, estaría preparado. He pensando hasta como operaría la oficina. Designaría dos carriles. Uno estrictamente gubernamental administrativo en que estamos de acuerdo y lo básico y el carril político con el tema de estatus por ejemplo. Yo trataría de mantener los dos carriles separados y funcionando. También, lo primero que haría seria reunirme con Fortuño, Avecedo Vilá, García Padilla y Pierluisi que ya tuvieron esa experiencia y que me digan qué funciona y qué no”, puntualizó.

