Autoridades buscan a sujeto que ha golpeado a doctoras y enfermeras de varios hospitales de El Bronx

Un hombre con problemas mentales con un largo historial criminal apunta contra doctoras y enfermeras en El Bronx, con cerca de cuatro agresiones en los últimos cinco años, de acuerdo con New York Post.

Identificado como Edward Johnson, de 57 años, es un inmigrante irregular que se cree que proviene del Caribe y que llegó a Estados Unidos hace más de 10 años, ha sido detenido 23 veces por acusaciones que incluye posesión de armas, de acuerdo con las fuentes y los registros.

Asimismo, tiene otros 42 arrestos sellados desde que llegó al país.

El sujeto se saltó la libertad supervisada y en este momento se encuentra prófugo de la justicia y tiene la costumbre de atacar a las empleadas de salud que intentan tratarlo.

“Cada vez que va al hospital, golpea a una enfermera o a un médico”, indicó una fuente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Johnson ha registrado cuatro agresiones en tres hospitales de El Bronx desde el año 2019, explicaron las fuentes, y una de sus víctimas que ha repetido es Collen Leahy, médico de la sala de emergencias de St. Barnabas. La mujer dijo a las autoridades que él la atacó en julio de 2022 y nuevamente en septiembre del año pasado.

“Tengo miedo todos los días en el trabajo, todos los días”, manifestó Leahy, de 28 años, quien ha perdido 20 libras desde la paliza de septiembre debido a la ansiedad que siente por su inminente regreso.

“Me temo que mi hija se convertirá en la próxima Laken Riley”, señaló Eileen Leahy, quien está aterrorizada, refiriéndose a la estudiante de enfermería de Georgia que fue supuestamente asesinada por un inmigrante irregular venezolano, seis meses después de que lo dejaran en libertad por poner en peligro a un niño en Queens.

Los ataques en el centro hospitalario se remontan desde el mes de diciembre de 2019, cuando el prófugo fue detenido por cargos de agresión por golpear a una médico de 45 años en la boca y a una enfermera de 61 años en el pecho en el Hospital Albert Einstein en Morris Park.

Su última captura fue el pasado 13 de enero en el Centro Médico Jacobi en Pelham Gardens, por presuntamente propinarle un puñetazo en el ojo a una enfermera de 26 años luego de que ella tratara de tomarle la presión arterial, manifestaron las fuentes. La trabajadora de la salud, que permaneció en el anonimato, sufrió un ojo amoratado e inflamado, y Johnson fue acusado de agresión.

Tras eludir a la policía al no cumplir con su libertad no supervisada, en febrero se emitió una orden de arresto contra el sujeto, informó New York Post.

Por su parte, Patrice O’Shaughnessy, representante del fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, explicó que el caso se está presentando actualmente ante un gran jurado para asegurar una acusación contra Johnson.

Presuntamente, el individuo atacó por primera vez a Leahy en St. Barnabas el 16 de julio de 2022, mientras la doctora de urgencias, que solo tenía dos meses trabajando, trataba de cuidarlo. De acuerdo con los funcionarios, le dio un golpe en el ojo derecho, causándole graves hematomas.

El hombre se negó a darle su nombre a los agentes, pero finalmente fue acusado de agresión en segundo grado y de herir a un empleado de la salud. Estuvo ocho meses encarcelado, pero las precisiones de su liberación no están claros.

La víctima, en este caso particular, dijo que un asistente de fiscal de distrito que trabajaba para Clark se comunicó en abril de 2023 y le dijo que la oficina no llevaría el caso a juicio porque no quiere “dañar el estatus migratorio [de Johnson]” y cree que los ocho meses que estuvo tras las rejas fue suficiente.

No obstante, O’Shaughnessy reiteró en que el estatus migratorio no influyó en la decisión.

Asimismo, dijo que el sujeto aceptó el acuerdo de culpabilidad por el cargo menor de intento de agresión, lo que se tradujo en no estar más tiempo en la cárcel, solo después de que Leahny rechazó continuar con el caso en la corte. Igualmente, ella dijo que a la médico se le otorgó una orden de protección contra Johnson que sigue vigente.

No obstante, el 18 de septiembre del año pasado, el hombre regresó a St. Barnabas y presuntamente pateó a Leahy en la cabeza mientras ella y un compañero intentaban inyectarle un medicamento en el brazo, expresaron los policías. La doctora aseguró que atacó a otra enfermera en el hospital horas antes.

No se hizo ninguna detención, pero Leahy presentó un informe policial dos días después de que se documentó su ataque, que de acuerdo con lo que dijo dolores de cabeza, de acuerdo con las fuentes del NYPD.

“Es indignante que siga haciéndoles esto a los trabajadores de la salud, especialmente a las mujeres, y luego lo despidan”, señaló Leahy. “Lo tuvieron detenido varias veces, entonces, ¿por qué lo dejan ir para atacar a otras personas, a otros trabajadores de la salud?”

