Canelo Álvarez ganaría más de $60 millones de dólares en caso de aceptar pelea ante David Benavídez

Siguen los rumores de un combate entre Canelo Álvarez y David Benavídez a pesar de la negativa del primero a oficializar la pelea y ahora se dio a conocer la cifra millonaria que sería parte del evento y lo beneficiado que se vería el oriundo de Guadalajara con ello.

El promotor de Benavídez, Sampson Lewkowicz, reveló este lunes que su dirigido estaba incluso a aceptar una oferta de combate en el que Canelo Álvarez recibiría $60 millones de dólares mientras que ellos devengarían apenas $5 millones de dólares.

De dichas cifras, un 92 % de la bolsa iría en favor de Canelo mientras que el 8 % restante sería destinado hacia el apodado Bandera Roja.

A pesar de la disparidad económica el entorno de Benavídez había ratificado que no importaba el dinero sino que tuviese la oportunidad para enfrentar a Álvarez, como el mismo boxeador le habría hecho saber a Lewkowicz.

“Estaba completamente bien con eso (la cifra). Este tipo se lo estaba llevando todo y no digo que no debería hacerlo. Me importa un carajo… quería la oportunidad“, comentó Benavídez en declaraciones que hizo públicas Lewkowicz.

La oferta no incluiría una división clave para ambos peleadores como lo son las ganancias por el sistema Pay Per View (PPV), en donde Canelo Álvarez también ha registrado históricos montos como el que obtuvo en su último combate ante Jermell Charlo, con más de $700,000 dólares en ganancias.

Un combate entre Canelo Álvarez y David Benavídez representa uno de los mayores deseos de todos los fanáticos del boxeo, pero la misma tiene un futuro complicado ante la decisión del Tapatío de no enfrentarse a rivales mexicanos.

Esto podría traerle como consecuencia a Canelo Álvarez que el Consejo Mundial de Boxeo lo despoje de su título mundial, en caso que en 2024 no se concrete el duelo, debido a que Benavídez es el legítimo retador al título de la categoría.

