Exoneraron a migrante acusado de atacar a policías en Times Square: lo identificaron “erróneamente”

La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan tomó el viernes la decisión de exonerar a Jhoan Boada, un migrante venezolano de 22 años que había sido previamente acusado por su presunta participación en el ataque a dos agentes de policía en Times Square.

La fiscalía declaró tras una exhaustiva investigación que Boada había sido erróneamente identificado como partícipe de la agresión.

“Tras una investigación exhaustiva y diligente, Jhoan Boada ha sido exonerado como partícipe de esta agresión”, afirmaron los fiscales en un comunicado, citado por The New York Post.

En cambio, la fiscalía identificó a Marcelino Estee como el sospechoso originalmente vinculado al caso.

Según las autoridades, este migrante, también de nacionalidad venezolano, fue imputado por su participación en el incidente y compareció ante el tribunal el viernes, enfrentando un cargo de agresión. Se le impuso una fianza de $15,000 dólares en efectivo.

Javier Damián, abogado defensor de Jhoan Boada, insistió en la inocencia de su cliente y afirmó que “si miras el video no lo verás allí”. El joven extranjero había sido arrestado dos días después del ataque, pero fue liberado sin derecho a fianza al día siguiente.

El caso también involucra a otros siete migrantes, acusados ​​en relación con la brutal golpiza que ha causado revuelo en toda la ciudad.

John Chell, jefe de patrulla de la policía de Nueva York, señaló la importancia de que las personas involucradas en delitos asuman su responsabilidad. “¿Quieres saber por qué atacan a nuestros policías? No hay consecuencias. Ocho personas atacaron a dos policías. Cobardes”, criticó.

The New York Post también señaló que la gobernadora Kathy Hochul, entre otros, ha instado a la deportación de los implicados en el incidente. “Consíganlos a todos y envíenlos de regreso. No se toca a nuestros agentes de policía. No tocas a nadie”, manifestó.

