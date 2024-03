Los mejores estados en EE.UU. para ser ricos o pobres, desde el punto de vista fiscal

Con la fecha límite de impuestos acercándose para la mayoría de los estadounidenses, se espera que las familias de ingresos bajos y medios paguen tasas impositivas efectivas más altas que los ricos, por lo que el sitio web de finanzas personales, WalletHub, publicó su informe sobre los mejores estados para ser ricos o pobres desde una perspectiva fiscal.

Para identificar los estados donde las personas de diferentes niveles de ingresos gastan más y menos en impuestos, WalletHub calculó la proporción de los ingresos de un residente que contribuyen a los impuestos sobre las ventas y el consumo, los impuestos a la propiedad y los impuestos sobre la renta.

Es temporada fiscal, algunos estadounidenses se ven más afectados que otros, dice el sitio de finanzas personales. Muchos impuestos, incluidos los impuestos a la propiedad, los impuestos sobre las ventas y algunos impuestos estatales y locales, son regresivos, lo que significa que sacan más dinero de los bolsillos de los estadounidenses de ingresos bajos y medios que de las familias más ricas.

De acuerdo con WalletHub, a nivel nacional, las personas menos ricas de la población pagan alrededor del 11.4% de sus ingresos en impuestos estatales, mientras que el uno por ciento más rico paga el 7.2%.

WalletHub identificó los mejores estados donde las personas de diferentes niveles de ingresos gastan más y menos en impuestos sobre las ventas y el consumo, impuestos a la propiedad e impuestos sobre la renta. El análisis no se centra en las tasas impositivas sino más bien en la proporción de los ingresos de un residente que contribuye a diversas obligaciones tributarias.

Por ejemplo, las tasas impositivas pueden ser más bajas en un estado, pero debido a un costo de vida comparativamente más alto, la carga fiscal real puede ser mayor para los residentes de ese estado.

Resultados clave del estudio:

La carga fiscal general para las personas de bajos ingresos es dos veces mayor en Illinois que en Alaska .

. La carga fiscal general para las personas de ingresos medios es 2.7 veces mayor en Hawaii que en Alaska .

. La carga fiscal general para las personas con altos ingresos es 3.4 veces mayor en Nueva York que en Alaska.

“Tanto los ricos como los menos afortunados están sujetos a impuestos, pero desafortunadamente las personas que no están tan acomodadas pueden terminar siendo más afectadas debido a la naturaleza regresiva de muchos impuestos. Vivir en un estado donde su nivel de ingresos no se ve tan presionado durante la temporada de impuestos puede ahorrarle mucho dinero. Algunos estados incluso redujeron drásticamente los costos al no cobrar impuestos sobre la renta en absoluto”, comentó Cassandra Happe, analista de WalletHub.

Carga fiscal más baja para residentes de altos ingresos

Alaska New Hampshire North Dakota Wyoming Florida

La mayor carga fiscal para las residentes de altos ingresos

District of Columbia New Jersey Connecticut Hawaii New York

Carga fiscal más baja para residentes de bajos ingresos

Alaska Montana Vermont Minnesota Delaware

La mayor carga fiscal para los residentes de bajos ingresos

Louisiana Pennsylvania Hawaii Washington Illinois

Para mirar el reporte completo y su metodología, ingrese aquí.

