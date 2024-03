Más neoyorquinos podrán gozar de atención médica sin costo

Más de un millón de neoyorquinos de bajos ingresos cuentan con el Plan Essential para recibir beneficios integrales de salud, atención preventiva gratuita, atención oftalmológica para adultos y atención dental sin costo o a muy bajo costo.

Ahora ese plan se extenderá para beneficiar a por lo menos 100,000 neoyorquinos más, gracias a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento del Tesoro aprobaron la solicitud de Exención de Innovación Estatal de la Sección 1332 de Nueva York lo que permitirá expandirlo a residentes del estado con ingresos de hasta el 250% de la Línea Federal de Pobreza (FPL) o $37,650 de ingreso anual para un individuo. Hoy en día, la elegibilidad está limitada a neoyorquinos con ingresos superiores a los niveles de Medicaid y hasta el 200% del FPL o aproximadamente $30,000 de ingreso anual para un individuo. La exención fue aprobada por cinco años, desde el 2024 hasta el 2028, informó este martes la gobernadora Kathy Hochul.

“La aprobación federal para ampliar el Plan Essential es un paso importante hacia la construcción de un mejor sistema de atención médica en todo el estado”, dijo la gobernadora . “Esta exención amplía nuestro Plan Essential a otros 100,000 neoyorquinos y les ahorra miles de dólares cada año, fortaleciendo nuestro compromiso de garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a un seguro de calidad”.

Se estima que esta expansión de la cobertura ahorrará a los neoyorquinos un promedio de $4,700 por año, en comparación con lo que habrían gastado en cobertura de salud a través de Planes de Salud Calificados.

El senador estatal Gustavo Rivera afirmó que la aprobación federal de la Exención de Innovación Estatal 1332 ayudará al estado a abordar las necesidades críticas de atención médica.



“Me alienta que esto incluirá una expansión del Plan Essential para los Dreamers de Nueva York que garantizará que más neoyorquinos puedan calificar y acceder a una cobertura de atención médica asequible”, sostuvo el legislador.

Mercado de planes de salud

Nueva York abrió su Mercado de planes de salud, NY State of Health, en octubre del 2013. NY State of Health, una división del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, es el único lugar donde los consumidores pueden calificar para obtener ayuda para pagar la cobertura a través de descuentos en las primas o créditos fiscales. Los neoyorquinos elegibles también pueden inscribirse en Medicaid, Child Health Plus y Essential Plan a través del Mercado cada año.