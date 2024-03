Adamari López cuenta la historia detrás de su cambio de look

Adamari López, presentadora de televisión, contó en su cuenta en Facebook la razón por la que se cambió el color de su cabello, que ahora luce rubio.

En el video que compartió, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, dio detalles de lo que sucedió con su imagen, a la que decidió renovar de esta manera.

“Hola, hola, mi gente linda, aquí estoy, tratando de arreglarme un poquito porque voy a salir, pero me encanta cómo me ha quedado el cabello. Ustedes saben que yo tenía el color del cabello un poquito más oscurito, entonces se me ocurre ir a ponerme un poco de hidratación en el cabello y la persona que me estaba atendiendo me dice ‘¿quieres que te pinte el pelo más rubio?’, dame la oportunidad”, dijo.

El relato de Adamari López sobre su cambio de look

Después de esto, la boricua comentó que este color siempre le ha gustado, pero la persona que la atendió ese día no era con quien siempre se hace esos cambios.

“Mi colorista no quería molestarlo para darle una hidratación en el cabello, entonces me lo pensé porque dije ¿le voy a montar los cuernos a mi colorista?”, afirmó.

Explicó que por esta duda decidió decir que no, pero el estilista le pidió la oportunidad, ya que indicó que la veía con el cabello rubio.

Aceptado el ofrecimiento, Adamari López pasó por este proceso y sintió que fue una buena elección.

La conductora de ‘¿Quién Caerá?’ dijo que se ha sentido muy cómoda con este color porque no era algo a lo que estaba acostumbrada, además se ha hecho unas ondas que siente que le han traído luz a su rostro.

En la declaración, la famosa explicó que ha estado cuidándose mucho el cabello, tal cual como lo hace con su imagen.

Una de las cosas que hace es que pasa hasta tres días sin lavarse el cabello para que se mantenga hidratado.

En el material audiovisual confesó que usa algunas extensiones para dar más volumen, pero en realidad está disfrutando mucho ese color.

“Cuando me maquillo se me resaltan mucho los ojos con el pelo rubio”, añadió en la declaración.

En los comentarios muchas personas consideraron que está bastante favorable este color y por eso la halagaron con comentarios como: “No cambies ese look, está muy bonito”, “Me encantó ese color, te ves muy linda y joven”, “Me encanta, luces bella”.

