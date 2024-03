Dayanara Torres habla en ‘Desiguales’ de su situación sentimental: ‘Estoy contenta con mi vida’

Dayanara Torres, presentadora de televisión y actriz, estuvo como invitada en el programa ‘Desiguales’, de Univision, en el que habló de varios temas de su vida, incluyendo su situación sentimental.

Adamari López le preguntó a su paisana si soltera se es más feliz y ella le contestó: “Estoy soltera y estoy feliz, no sé si más feliz, pero estoy contenta con mi vida, no me preocupo por esas cosas”.

En este sentido, afirmó: “Que llegue la persona correcta en el momento perfecto”.

Al escuchar esto, Adamari López contestó: “Cada etapa tiene su momento de felicidad a la hora de la verdad”.

Uno de los primeros mensajes que dio la ex reina de belleza fue acerca de cómo ha asumido su vida, luego de haber vivido situaciones difíciles como el cáncer.

“Estoy feliz de estar aquí, gracias por invitarme y poderles contar de estos proyectos, pero yo creo que lo importante es no rendirse, miren que me han pasado cosas fuertes en mi vida, pero yo encuentro felicidad donde sea, yo me levanto, con fuerza, no me rindo, creo que eso es algo que quizás mi papá me enseñó desde que estaba chiquita, nosotros no nos rendimos, eso no es opción”, afirmó.

La entrevista a Dayanara Torres

La boricua habló del ‘Laboratorio de la Felicidad’, que empezó con una doctora llamada Laurie Santos y ahora comenzarán a hacerlo en español.

“Esta clase de la felicidad se hizo tan exitosa que lo tuvo que poner en internet, en podcast, porque tanta gente se estaba beneficiando y lo estamos haciendo en español porque creemos que es importante para todos los latinos entender estas cosas”, comentó.

Dayanara dijo que muchos piensan que la felicidad llega cuando ganas la lotería, consigues una mansión o pareja, pero ella cree que es un concepto que realmente se cumple con lo que hace uno.

“Un consejo fácil, yo me levanto todas las mañanas agradecida, nada más pensar en todas las cosas que tengo, ¿cómo no estar feliz por eso? Mis hijos, mi familia, la salud, especialmente, mira que he vivido muchas”, añadió.

Aseguró que la felicidad se busca porque hay que encontrar los motivos que te ayuden a seguir.

