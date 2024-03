Matt Damon, amigo de Ben Affleck, tendría dudas sobre la relación entre el actor y Jennifer López

El reciente lanzamiento del documental “The Greatest Love Story Never Told”, el cual rescata el desarrollo del nuevo álbum homónimo de Jennifer López, dejó en claro que la cantante y su esposo Ben Affleck se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida como pareja. Sin embargo, parece que esto no sería del todo cierto para el mejor amigo del actor, Matt Damon.

Cabe recordar que en el mismo material audiovisual, que se encuentra disponible en la plataforma de streaming Prime Video, la intérprete de “On The Floor” narra el apoyo e importancia que tuvo Affleck en su nuevo material. Incluso, se hace mención a su pasado como pareja y como su ruptura, hace más de 20 años, fue parte de su reencuentro y unión en matrimonio hace menos de 2 años.

Sin embargo, y a pesar del amor que ambos artistas profesan a través de entrevistas, fotografías y otros medios, Matt Damon, mejor amigo de Affleck, tendría diversas dudas sobre su relación al grado de que mostrar cierta enemistad con López.

I actually really love ben affleck and jennifer lopez relationship 😭😭💓 pic.twitter.com/9kOyrwCGgM — uly (@sairated) March 1, 2024

Matt Damon no aprueba la relación entre su amigo y López

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja de amigos, Matt Damon mantendría diversos disgustos con Jennifer López debido al control que la artista ejerce en las relaciones de su esposo.

Incluso, y desde el resurgimiento de la relación entre Affleck y López hace unos años, Damon mostró dudas significativas que han aumentado durante los últimos años debido a la forma en la que JLo “trata” a su amigo.

De igual manera, se reveló que Matt ha comenzado a sugerir a Ben sobre su relación con Jennifer, algo que ha “explotado” la dinámica de pareja entre Affleck y López.

Cabe recordar que de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la pareja, Matt Damon fue uno de los responsables de la primera ruptura que sufrió la pareja. Según lo revelado, el actor nominado al Oscar habría aconsejado a Affleck no casarse con la nacida en El Bronx.

Matt Damon ha sido amigo de Ben Affleck desde su infancia. Crédito: Mezcalent

Además de las dudas de Damon, otras fuentes allegadas al círculo de amigos señalan que tanto Jennifer como la esposa de Damon, Luciana Barroso, no tienen una buena relación al grado de que prefieren evitarse cuando sus esposos planean una cita doble.

El origen de la enemistad se debería a la misma personalidad de ambas mujeres así como el pensamiento de Jennifer de que Luciana es “mejor que ella”: “Matt conoció a Lucy el mismo año en que Jennifer y Ben se separaron por primera vez. Eso irrita los nervios (de JLo). Como su Lucy pensara que es mejor que ella o algo así´”.

Se ha mencionado que ambos actores han comenzado a “cansarse” de la negatividad de sus esposas por llevarse mejor y rechazar planes de vacacionar juntos en México.

Continúa leyendo

Matt Damon revela que tuvo depresión mientras se encontraba rodando una película

Taylor Swift, Ariana Grande, Bad Bunny y otros famosos que rechazaron salir en la película de JLo

Jennifer López revela si le guarda rencor a Ben Affleck por su ruptura de 2004