La Casa de los Famosos 4: Cristina Porta promete voto de silencio si se salva de la 7ma eliminación

Así como lo escucha. ¡Cristina Porta realizará un voto de silencio si hoy logra salvarse de la séptima gala de eliminación en La Casa de los Famosos 4! Es importante señalar que esta idea podría salvarla, sobre todo porque para el cierre de esta nota, ella es una de las menos votada por el público.

Pero ojo que el voto de silencio tiene condiciones y un tiempo definido de al menos doce horas de duración. Eso sí, en el caso de que Cristina quiera romper el voto de silencio su pago deberá ser un beso en la boca a Clovis Nienow, quien con esta dinámica gana doble, como diría Lupillo Rivera, “¡If you know what I mean!”.

Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4 hoy, a horas de la 7ma eliminación

Lupillo Rivera, Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow son los más entusiasmados con que Porta cumpla con este voto de silencio, ya que la española es conocida en este reality por no guardarse nada y en ocasiones por hablar más de la cuenta.

Los habitantes del cuarto tierra suelen simpatizar un poco más con ella, en comparación a cómo la suelen tratar los famosos que conforman la alianza de “fuagua”, quienes debido a al rechazo que tan evidente hacen Aleska Génesis y Alfredo Adame en su contra, no se permiten convivir más allá de lo necesario, con quien por unos días fue su amiga.

Porque aún cuando ellos puedan quejarse de Porta, también es cierto que ésta los quince días que duró dentro de la alianza trabajó por convivir con ellos. Es sólo que la eliminación de Leslie Gallardo cambió la percepción del juego de Cristina, y por esta razón perdió el rumbo dentro de “fuagua”.

También es cierto que ahora muchas de sus cualidades y defectos están siendo más evidentes de cara al público porque antes los fans y el resto de habitantes tenían una sobredosis de Leslie, que no sólo habla más que la española, sino que incluso lo hace muchísimo más rápido que Cristina Porta.

Ahora bien, todo lo anterior es lo que motivó la separación de Cristina y es por ello que ahora se define a sí misma en este juego como “república independiente”. Así pues juega relativamente sola y además realiza su compra de la comida también en solitario, versus el resto de habitantes que se mantienen fieles a sus equipos.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· Manelyk González dice que Maripily Rivera es la “manzana podrida” del cuarto Tierra y Thalí García reacciona

· Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 8 de marzo

· Thalí García manda un mensaje al cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’ y excluye a Maripily Rivera