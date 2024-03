Arremeten contra Sofía Vergara por dejar fuera a Shakira en su lista de mujeres que más admira

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, Sofía Vergara decidió “homenajear” a las mujeres que más admira a través de una publicación con fotografías de dichas mujeres en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, y a pesar de ser reconocida por no dejar pasar esta importante fecha, la actriz también fue severamente criticada por dejar fuera de su lista a su compatriota Shakira.

A través de la misma publicación de la protagonista de “Modern Family”, un gran número de fanáticos, y usuarios en general, se mostraron sorprendidos por no ver la fotografía de la intérprete de “Día de Enero”.

Lo anterior se “acrecentó” luego de que Vergara sí incluyera en su listado a su también compatriota, la cantante Karol G, con quien trabajó recientemente en la serie de Netflix “Griselda”.

¿Sofía Vergara y Shakira están peleadas?

En la publicación de Sofía Vergara, que acompañó con el mensaje: “Happy International Women’s day!! A few of my favorite strong, fun, loving women. I luv”, aparecen importantes nombres como la ya mencionada Karol G, recientemente nombrada Women Of The Year Award, por Billboard Women in Music; la modelo y presentadora estadounidense Heidi Klum; la actriz y empresaria Jessica Alba; la también intérprete Paulina Dávila, entre otras.

Sin embargo, y a pesar de los grandes nombres en la publicación de Vergara, el post tomó mayor relevancia por la “exclusión” de Shakira, quien no se ha pronunciado al respecto de la lista de Sofía.

Lo anterior, de manera lógica, generó un gran número de interrogantes respecto a una posible enemistad entre ambas artistas colombianas. Sin embargo, y gracias a diversas entrevistas y apariciones públicas, tanto Sofía como Shakira han dejado en evidencia su gran amistad y compañerismo.

Es importante mencionar que durante el día de estreno de la serie de Vergara, “Griselda”, en enero pasado, la propia Shakira publicó un video, en su cuenta oficial de Instagram, felicitando a Sofía por su trabajo además de mencionar que estaba “ansiosa” por ver la nueva producción de Netflix.

Shakira lanzará a finales de marzo su nuevo disco “Las Mujeres Ya No Lloran”. Crédito: Mezcalent

Debido a esta razón, y por el historial de amistad entre Vergara y Shakira, la no inclusión de la cantante en la lista de la actriz podría tratarse, meramente, de un tema de temporalidad y que Sofía solo incluyó a las mujeres que más admiró durante el 2023.

Cabe destacar que además de la “exclusión” de Shakira, los seguidores de Vergara también arremetieron en contra de la colombiana por incluir a la ex actriz, Meghan Markle, a quien consideraron “impropia” de la lista de Vergara.

