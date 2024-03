Francisca habla de la llegada de su segundo hijo y revela su mayor temor en la maternidad

Francisca compartió la noticia de la llegada de Franco a través de sus redes sociales, donde agradeció a todos sus seguidores por sus mensajes de amor y buenos deseos. La conductora ha expresado en varias ocasiones lo feliz que se siente de ser madre y la bendición que ha sido para ella tener a sus dos hijos.

“Y si me preguntas cuál es mi mayor temor con mis hijos, mi mayor temor es que mis hijos crezcan desconectados de mí. Eso es lo que más temo, porque conozco hijos desconectados de sus padres que no tienen ningún tipo de comunicación y tal vez eso no es ni culpa de ese papá, le pudo dar lo que pudo darle en ese momento, porque, pues, uno a veces actúa dependiendo las circunstancias, con lo que se te presente en la vida”, expresó en ‘¡HOLA! AMÉRICAS’.

“Una mamá de varones de verdad que experimenta lo que es el amor verdadero e incondicional. Gennaro me cuida, me cela, me ama. Me gustaría darle el regalito de una niña a Francesco, pero si le toca el tercero, un varón, bueno… ahí él que se las vea, que se la averigüe él con su equipo de fútbol”, agregó durante la entrevista la conductora de televisión.

La familia Zampogna está viviendo esto tan especial, con mucha alegría y plenitud, disfrutando de cada momento junto al pequeño Franco. Francisca ha compartido fotos y videos del bebé en Instagram, mostrando lo lindo y tierno que es y lo feliz que se siente de tenerlo en su vida.

“Han sido unos días de mucho trabajo… la verdad que tener a un niño y a un bebé en casa es un poquito complicado, pero como todas las cosas en la vida que uno inicia, todo lo nuevo al principio es un poco caótico y luego a la mitad se pone un poquito peor (risas) y luego al final es una belleza. Estamos aquí, en casa, en familia, tratando de que todo se adapte, de encontrar nuestra rutina. Franco es una bendición, ha traído tanta luz y tanta alegría, la casa cambia completamente”, dijo para la revista antes mencionada.

