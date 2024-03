Puerto Rico: visita de Kamala Harris a la isla en pleno año electoral divide las opiniones

Nueva York – La primera visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Puerto Rico pautada para este viernes ha provocado opiniones encontradas entre demócratas, así como entre miembros de otros sectores políticos y sociales, principalmente porque se da en pleno año electoral.

La parada en la isla de la primera vicepresidenta mujer en la historia de EE.UU. se da a poco más de un mes de que se celebren las primarias demócratas en la isla (28 de abril); luego la Convención Nacional Demócrata en Chicago a finales de agosto; y, posteriormente, las elecciones generales del 5 de noviembre, tanto en EE.UU. como en P.R.

Lo anterior ha provocado suspicacia y cuestionamientos por parte de algunos que piensan que el viaje es puramente político; y validación por parte de otros que consideran que la Administración Biden-Harris ha hecho más que cualquiera otra para atender las necesidades de los ciudadanos en el territorio por lo que la vicepresidenta debería ser más que bienvenida.

Charlie Rodríguez, presidente del Partido Demócrata en la isla, apostó a que, durante su estancia, la funcionaria tocará temas relacionados con las medidas principalmente económicas que ha tomado el gobierno federal en favor de los residentes de la isla, particularmente en la coyuntura de la reconstrucción poshuracanes.

“Ella va a estar apenas un día en Puerto Rico; llega por la mañana y se va por la noche…Así que desconozco qué tipo de evento tendrá. Yo sí puedo anticipar que debe estar en la línea de pasar revista del estatus de los distintos proyectos que con fondos federales se están realizando en Puerto Rico, y en los que el presidente nos ha dado asignaciones cuantiosas. Por ejemplo, la conversión a energía renovable; programas para extender el servicio de internet a áreas aisladas de Puerto Rico; la reducción del pago o eliminación de préstamos estudiantiles que toca a miles y miles de puertorriqueños; la conversión del PAN a SNAP; así que yo creo que tocarán esos temas…”, anticipó Rodríguez al tiempo que señaló que por motivos de seguridad es muy poca la información pública disponible sobre el itinerario de la vicepresidenta.

Visita de Harris es muestra del compromiso de la Administración con Puerto Rico

A juicio del también militante del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), la presencia de Harris en P.R. es positiva porque es una muestra más del compromiso de la Administración que representa con los temas que afectan a los boricuas.

“Es una forma de demostrar que la Administración Biden- Harris está pendiente de Puerto Rico. El presidente estuvo en la isla; ha impulsado la paridad en fondos para P.R.; ha presentado legislación para darnos aún más en otros programas. Antes, en P.R., el “Child Tax Credit” solamente era para familias con tres hijos o más. Biden cambió eso y basta con tener uno si eres elegible por razón de tus ingresos, vas a ser elegible. El presidente ha estado bien comprometido…Hay una serie de cosas que el presidente está haciendo. Yo creo que el hecho que venga la vicepresidenta, después del presidente la persona más importante en la jerarquía constitucional en la nación, yo creo que es extraordinario”, expuso Rodríguez, quien próximamente le pasará la batuta al director de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico), Luis Dávila Pernas, tras este último ganar la posición en una elección interna llevada a cabo el fin de semana pasado.

A preguntas sobre si la visita de Harris puede considerarse una movida política de cara a las elecciones, Rodríguez respondió: “Los escépticos siempre los hay. Estamos en un año político, cualquier cosa que haga un funcionario de gobierno, siempre va a ser tildado que lo hace, no porque crea en lo que está haciendo, sino porque es una motivación política…Lo cierto es que viene; lo cierto es que va a estar aquí; lo cierto es que si eso significa más ayuda para Puerto Rico, ¿cómo que no?, pues bienvenida sea. Yo creo que estos escépticos son los que ‘palo si bogas y pago si no bogas’…Hay gente que tú no las puedes complacer; no hay manera. Y yo me imagino que siempre buscarán una excusa para hacer la crítica, pero desde el punto de vista real para P.R., el que ella venga, quiere decir que nosotros estamos en el foco de la Casa Blanca. Estamos en el interés de la Casa Blanca”.

“¿Qué impacto pudiera tener esta visita en la población puertorriqueña que vota en estados como Florida, por ejemplo?”, preguntó El Diario.

“Yo espero que tenga un gran impacto porque los puertorriqueños que residen allá en EE.UU. tienen que ver si sus líderes nacionales están también respondiendo al pueblo de Puerto Rico. El boricua que vive en EE.UU. quiere que su comunidad mejore, pero también siempre está pendiente a P.R. Y en la medida en que ellos vean que el presidente tiene un interés muy marcado a favor de P.R., y que ahora viene la vicepresidenta, yo creo que eso está muy bien, y deben ser ingredientes o criterios que deben tomar en consideración los puertorriqueños al momento de votar…”, respondió el también expresidente del Senado de Puerto Rico.

“La segunda parte del término de Trump (como presidente) los demócratas dominaban la Cámara de Representantes. Ahí fue que aprobaron mucho dinero para P.R. Y, ¿qué hizo Donald Trump?, le puso tantas restricciones, las que no les puso a Florida ni a Texas que habían tenido embate de huracán; a ellos no les puso restricciones, pero a nosotros sí, al punto que el dinero estaba asignado, pero tú no lo podías utilizar por tantos obstáculos para poder lograr el desembolso de los fondos que no se hacía nada. Biden llegó y lo primero que dijo fue, ‘eliminen todos esos obstáculos; que el dinero comience a fluir’…”, abundó.

Pablo José Hernández apuesta a un discurso económico por parte de Harris

Por su parte, el candidato a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, dijo que espera que Harris se enfoque en exponer las medidas de desarrollo económico para la isla.

“Con relación a la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Puerto Rico, mi llamado es consistente con lo que he propuesto a los electores puertorriqueños desde el inicio de mi campaña. El desarrollo económico es la prioridad, es un llamado que ha calado en todos los sectores por la importancia que tiene, así como la paridad en la asignación de fondos federales. Contrario a lo que se hecho en los pasados 20 años, donde los esfuerzos de los comisionados residentes han sido dirigidos a un cambio de estatus político, sin resultados; mi consigna ‘Todos a Washington’ es precisamente eso, que la labor congresional beneficie a todos, comenzando por la economía puertorriqueña”, indicó el estadolibrista en declaraciones escritas enviadas a este periódico.

Piden que Administración Biden-Harris actúe sobre Junta de Control Fiscal

Otras como Erica González, directora de Power4PuertoRico, coalición progresista que reúne a organizaciones de la diáspora, consideraron que la Administración Biden-Harris debe aprovechar la visita para expresarse sobre temas como la presencia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. La Junta administra las finanzas de Puerto Rico como resultado de la Ley PROMESA aprobada en el Congreso en el 2016 y ha impuesto sendas medidas de austeridad en el territorio desde esa fecha.



“Como seguimiento a nuestra campaña #ShowUsYourPRPolicy (Muéstranos tu política para Puerto Rico) y en camino al mensaje de Estado de la Unión, Power 4 Puerto Rico reportó sobre los compromisos incumplidos hechos por la Administración Biden-Harris cuando estaban en campaña. Esto incluye inacción en cuanto a la junta colonial impuesta contra la que puertorriqueños han protestado masivamente. En una semana que marca la Masacre de Ponce (21 de marzo) y la abolición de la esclavitud (22 de marzo), la vicepresidenta Harris debe dejarle saber a los puertorriqueños cuándo la Administración va a mostrar liderazgo para terminar con esta junta colonial poco transparente y democrática. Porque no lo estamos viendo”, planteó la activista.

Otro asunto sobre el que la coalición ha llamado la atención como parte de la referida campaña de rendición de cuentas son la exclusión de los ciudadanos en Puerto Rico al programa SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario). Según el grupo, aunque el presidente Biden ha pedido acabar con el discrimen, el Departamento de Justicia continúa defendiendo la postura de las autoridades federales sobre la no aplicación en la isla.

Power4PuertoRico también ha señalado la necesidad de que se evalúe la asignación de fondos para energía renovable en la isla a través de programas como el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) y la participación ciudadana.

Otros grupos como PRÁ (The Puerto Rican Alliance) tronaron directamente contra lo que consideran es un esfuerzo de Harris para ganar votos y fondos de campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

Una publicación en las redes del grupo incluye un enlace a una columna de opinión en Bloomberg de Susanne Ramírez de Arellano, exdirectora de noticias de Univision Puerto Rico.

La también becaria de International Woman’s Media Foundation tildó de “farsa” y “teatro político” la visita de Harris a la isla.

“Harris, que la última vez que visitó la isla fue en 2017 cuando era senadora, hará su primer viaje al archipiélago desde que juramentó al cargo. El tiempo en que se da —marzo 22—, día que marca la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, no es una gran óptica”, argumentó la comunicadora en el escrito.

“Es un detalle clave del que la Administración Biden debió haber sido consciente, pero en muchas maneras expresa la parte tranquila en voz alta: el propósito de la visita de Haris no es complacer a los puertorriqueños en la isla, sino atraer oro electoral, los 5.8 millones de puertorriqueños que viven en territorio continental”, opinó.

Julio Ricardo Varela, columnista de MSNBC y fundador de Latino Rebels, se expresó en la misma dirección.

“Esto es un año crítico electoral, y los demócratas saben que los votos de los puertorriqueños importan en estados bisagra (decisivos) como Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, Georgia, y, por supuesto, Florida”, enumeró el analista.

“Jornada: Se acabaron las promesas” convoca a protesta en San Juan

Grupos como “Jornada: Se acabaron las promesas” fueron aún más contundentes en cuanto al rechazo a la visita de Harris y convocaron por redes a una protesta este viernes, a las 8 a.m., en el Puente Dos Hermanos, en San Juan, en repudio a la llegada de la funcionaria federal.

Los principales pedidos del colectivo son: un cese al fuego en Palestina, acabar con la invasión en Haití y acabar con el estatus colonial en la isla.

Harris, la primera mujer estadounidense de raza negra y surasiática en ocupar la posición de vicepresidenta, permanecerá mañana en la isla unas pocas horas antes de trasladarse el mismo día, a Fort Lauderdale, Florida. En esa ciudad, tendrá una actividad el sábado en la escuela Marjory Stoneman Douglas, donde, en el 2018, Nikolas Cruz mató a 14 estudiantes y tres empleados.

¿De qué hablará Kamala Harris cuando visite Puerto Rico?

Información extraoficial apunta a que, en su mensaje a los boricuas, la vicepresidenta destacará las iniciativas de la Administración que representa para avanzar en la reconstrucción de la isla tras el huracán María en 2017; los terremotos del 2020 y el paso del huracán Fiona en 2022.

La expectativa es que Harris enfatice sobre el impacto en Puerto Rico de iniciativas como el Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).

En su breve paso por la isla, se espera que Harris además asista a un evento de recaudación de fondos, en la zona metropolitana de Santurce, organizado por Nicholas Prouty, principal oficial ejecutivo de la firma Putman Bridge, según información divulgada por El Nuevo Día.

Viaje de Harris cinco días después de visita de Jill Biden

El viaje de Harris además se da cinco días después de que la primera dama de EE.UU., Jill Biden, pasó unas tres horas en Puerto Rico, periodo en el que compartió con militares y parientes en el Fuerte Buchanan en San Juan como parte de la iniciativa “Joining Forces” (Uniendo fuerzas).

En su discurso el domingo desde la base militar, Jill enfatizó en el compromiso de su esposo en impulsar la paridad en programas como SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria), SSI y Medicaid para Puerto Rico.

La mención de la primera dama de EE.UU. también se reportó días después de que el presidente, en un emplazamiento al Congreso federal como parte del presupuesto para el año fiscal 2025, se expresara sobre esos temas.

Otros dos vicepresidentes de EE.UU. han pasado por Puerto Rico

Antes de Harris, otros dos vicepresidentes viajaron a P.R., pero en circunstancias completamente distintas.

El republicano Michael Pence llegó a la isla el 6 de octubre de 2017 a raíz del azote de María.

La visita de Pence se dio tres días después de la del entonces presidente Donald Trump.

Anteriormente, en febrero de 2024, Richard Cheney, vicepresidente bajo la administración del republicano George W. Bush, llegó a la isla para una recaudación de fondos para la campaña a la reelección del presidente.

La primera visita de Biden a P.R. fue el 3 de octubre de 2022, dos semanas después del embate del huracán Fiona.

Durante su estancia de tres horas, el demócrata aseguró a los puertorriqueños que su Administración le está dando seguimiento a las labores de reconstrucción en la isla y se comprometió a garantizar que cada dólar aprobado en el Congreso para P.R. se reflejará en obra permanente.

