Puerto Rico: Movimiento Victoria Ciudadana convoca a movilización hasta la CEE tras descalificación de aspirantes

Nueva York – El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) convocó a una movilización en el exterior de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico este viernes, menos de un día después de que un juez de San Juan descalificara a nueve de sus candidatos y a otros tres del Proyecto Dignidad a raíz de una demanda incoada por líderes de los dos partidos de mayoría.

Manuel Natal, coordinador general del MVC, compartió en sus redes la invitación para una manifestación pública hoy a las 10 a.m.

“El bipartidismo corrupto está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Sus aliados harán lo propio. ¿Qué haremos el resto del Pueblo? Tenemos que salir a la calle y defender el cambio que tanto nos urge. Mañana nos vemos frente a la CEE a las 10 a.m.”, lee el emplazamiento.

Llama la atención que la convocatoria se hace a pocas horas de la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Puerto Rico en su primera visita a la isla.

En otro mensaje anoche, Natal, también candidato a la alcaldía de San Juan bajo la insignia del MVC, informó que un equipo legal estudia la sentencia emitida por el juez superior del Tribunal de San Juan Anthony Cuevas Ramos en el que explica el fallo contra las candidaturas de políticos de ambos partidos emergentes.

“Hace unos minutos fui notificado que el Juez Anthony Cuevas ha dado por buenos los argumentos del liderato del PNPPD y ha descalificado múltiples candidaturas de @VictoriaPorPR. Estamos estudiando la Sentencia junto a nuestro equipo legal y pronto anunciaremos próximos pasos. Tengan la certeza que al igual que en el pasado, @VictoriaPorPR defenderá en todos los foros posibles el derecho del electorado a votar por una alternativa de cambio. El tiempo del bipartidismo corrupto ha llegado y no hay artimaña jurídica que lo detenga”, planteó el exlegislador, quien se desafilió del Partido Popular Democrático (PPD) en el 2018, primera colectividad que presentó la demanda contra el MVC y Proyecto Dignidad.

Cuevas Ramos determinó ayer que los aspirantes de ambos partidos no cumplieron con el proceso de radicación de endosos como lo dispone el Código Electoral de 2020.

Los candidatos del MVC inhabilitados fueron: Ana Irma Rivera Lassén y Edgardo Cruz Vélez, aspirantes a la comisaría residente; Rafael Bernabe Riefkohl, Ramón Cruz Díaz, Alejandro Santiago Calderón y Edwin Marrero Martínez, aspirantes al Senado por acumulación.

En el caso de la Cámara de Representantes por acumulación, las candidaturas anuladas fueron las de Mariana Nogales Molinelli, Olvin Valentín Rivera y Gladys Myrna Conty Hernández.

Los contendientes de Proyecto Dignidad descalificados fueron: Anthony Sánchez Aponte, Stephen Gil Álamo y Wilfredo Pérez Torres, que buscaban ocupar posiciones en el distrito representativo 38.

La sentencia de Cuevas Ramos establece que, conforme a la referida ley electoral de 2020, así como los reglamentos y métodos alternos de ambas colectividades, los políticos tenían que presentar los endosos para los puestos a los que aspiraban.

“Resolver de otra forma sería contrario a las disposiciones del Código Electoral”, reza la sentencia. “Aunque este tribunal entiende que las contiendas políticas se deben resolver en las urnas, el Código Electoral no permite otra cosa que no sea lo que hemos ya expresado en nuestro análisis. Distinto hubiera sido el resultado si estuviéramos ante el Código Electoral del 2011 o el Código Electoral del 1977?, argumentó el juez.

“De una lectura de la ley, entendemos que todos los electores que deseen ser aspirantes están obligados a recoger peticiones de endosos y presentarlos ante la CEE”, agregó Cuevas Ramos, quien de paso señaló que como juez solo le corresponde resolver la controversia interpretando la ley.

“La ley es clara en cuanto a que un “aspirante” incluye, no solo aquellos que participan en primarias internas, sino que aquellos que participan en los métodos alternos de nominación de un partido. Por lo tanto, no cabe argumentar que el Reglamento de Radicación de Candidaturas no le es aplicable a los querellados. En cuanto al Reglamento de Primarias y Métodos Alternos, la sección 1.3 dispone que este aplica, específicamente, a todo proceso relacionado con la celebración de primarias o métodos Alternos de Nominación para los cargos públicos electivos. O sea, ambos reglamentos aplican a distintos procesos, uno la radicación de candidaturas, el cual le aplica a todos los aspirantes y el que detalla cómo se deben llevar a cabo los procedimientos de primarias y de métodos alternos”, abundó el jurista.

Cuevas Ramos además detalló que, en cuanto al Reglamento de Radicación de Candidaturas, si se opta por un método alterno de selección de candidatos, el proceso se debió haber realizado antes del pasado 30 de diciembre.

El MVC llevó a cabo la votación apenas el pasado sábado mediante una asamblea.

“El texto de la sección 3.1 del Reglamento de Radicación de Candidaturas es claro en cuanto a que

las únicas personas que están exentas de la presentación de peticiones de endosos son aquellas que

fueron seleccionadas mediante un Método Alterno de Nominación previo a la fecha límite establecida.

Cualquier otra lectura de este artículo no tendría lógica gramatical y pudiera ser contraria a lo

establecido por la ley. Debemos recordar que los demás miembros y afiliados de un partido político que

escogió someterse a un método alterno de nominación tienen un derecho a solicitar su derecho a

primarias…”, esbozó el juez.

El argumento principal del MVC era precisamente que por haber optado por un método alterno no debían presentar los endosos.

Inicialmente, la demanda fue presentada por el representante y el senador del PPD, Jorge Alfredo Rivera Segarra y Héctor Santiago Torres, respectivamente; así como Yulixa Paredes Albarrán, aspirante a representante por distrito; y Jorge Quiles Gordillo, aspirante a representante por acumulación. Posteriormente, otros legisladores y precandidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) se sumaron al recurso como parte interventora.

En su defensa, los representantes legales de los partidos emergentes señalaron que la otra parte no probó “daños claros y palpables” y tampoco que quedarían en desventaja en una elección general, por lo que sus argumentos carecían de legitimidad.

La respuesta de Proyecto Dignidad

Tras la divulgación del fallo, Javier Jiménez, presidente y candidato a gobernador por Proyecto Dignidad, alegó que la decisión del juez solo afecta una de las candidaturas señaladas en la demanda.

“La decisión del juez Anthony Cuevas solo afecta 1 candidatura de Proyecto Dignidad. Los otros 421 candidatos siguen en carrera para ganar. El partido evaluará la determinación judicial y, junto a nuestro candidato afectado por la determinación del tribunal, Sthephen Gil Alamo, del distrito 38, decidiremos el curso de acción”, indicó Jiménez en una publicación por redes sociales.

En riesgo la Alianza entre MVC y el PIP

La decisión de Cuevas Ramos pone en riesgo la llamada “Alianza” entre el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciada a finales del año pasado como estrategia para reducir el poder del PPD y el PNP de cara a las próximas elecciones.

Los líderes del Movimiento Victoria Ciudadana y del PIP anunciaron que se apoyían bajo tres modalidades.

La más importante es la de “apoyo mutuo”. Lo anterior significa que ambas colectividades apoyan una misma candidatura para el mismo cargo.

Bajo esta premisa, aunque ambos partidos cuentan con candidatos a la gobernación y a la comisaría residente, se acordó que el MVC y el PIP respaldará a Dalmau como candidato a la gobernación como resultado de la Alianza, y a Ana Irma Rivera Lassén (MVC) como candidata a la comisaría.

Precisamente, Rivera Lassén es una de las aspirantes descalificadas como resultado del fallo judicial de Cuevas Ramos.

El Diario ha contactado en varias ocasiones a Natal para entrevistarlo sobre este y otros temas, pero no ha respondido a la solicitud.

En entrevista con El Diario en febrero pasado, Dalmau defendió la estrategia en la que se basa la Alianza.

“Son candidatos de cumplimiento de ley, la propia ley que obligó y que fue redactada por el PPD y el PNP, esa ley nos obliga a postular candidatos a comisionado residente, la gobernación. Si no lo hiciéramos incumpliríamos la ley, y, por lo tanto, no podríamos aparecer en la papeleta. Así que son candidaturas de cumplimiento, indispensables para hacer esto que hemos llamado la ‘Alianza’ entre MVC y el PIP. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido con la ley. Es una imposición del PPD y el PNP, y lo hemos cumplido. Si no lo hiciéramos, incumpliríamos la ley, y por lo tanto, no podríamos aparecer en la papeleta”, planteó Dalmau.

“Nosotros hemos cumplido con la ley. Es una imposición del PPD y el PNP, y lo hemos cumplido, y hemos dicho, con todas sus letras, que nos vamos a apoyar mutuamente; y por lo tanto, Victoria Ciudadana va a a apoyar al candidato a la gobernación del PIP, que es este servidor, y en el caso del PIP, vamos a apoyar a Ana Irma Rivera Lassén como candidata a comisionada residente”, argumentó.

En declaraciones ayer tras el giro que tomó el pleito en el tribunal de San Juan, Dalmau insistió en que la Alianza va.

“Esta decisión del juez Anthony Cuevas erró en derecho. El liderato del PNP/PPD se han tomado de la mano porque, en ausencia de votos, han preferido utilizar artimañas jurídicas y administrativas para sacar de la papeleta a personas que debieron haber sido los propios electores los que eligieran votar por ellos o no”, consideró.

Dalmau, secretario general del PIP, catalogó de antidemocrático la decisión judicial.

“Es un acto antidemocrático y merece el repudio del pueblo de Puerto Rico. Lamentablemente, la judicatura no está inmune al bipartidismo”, agregó.

El independentista además dijo que entre las opciones ante consideración se encuentra apelar la determinación del juez.

“Sin embargo, mi mensaje al país es el siguiente: ¡La Alianza Va! Ya sea por la vía jurídica, si finalmente es por el proceso de apelación que se determina que el método utilizado por Movimiento Victoria Ciudadana era el correcto. Pero, si no fuera esa la decisión, hay otros métodos que se podrían tomar, y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) tiene la mayor apertura para continuar con La Alianza”, anticipó.

“Lo que queremos es que Puerto Rico tenga la oportunidad de ser la última voz, por medio del voto, no como ha hecho el liderato del PNP/PPD en querer negarle al país esa opción”, puntualizó.

