Partido Demócrata en Puerto Rico asegura que gasto para papeleta simbólica presidencial en elecciones del 5 de noviembre será mínimo

Nueva York – El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico (DPPR), Charlie Rodríguez, consideró que la cuarta papeleta que formará parte de las elecciones generales en la isla el 5 de noviembre para escoger simbólicamente al presidente y vicepresidente (a) de Estados Unidos servirá para medir la preferencia de los puertorriqueños a nivel del ejecutivo federal y ejercer presión a las autoridades en Washington D.C. en cuanto a los temas que les conciernen.

En entrevista con El Diario de NY, el saliente presidente del partido nacional en la isla consideró que, aunque la cuarta papeleta no es vinculante, enviará un mensaje sobre lo que esperan los puertorriqueños en términos del manejo de los asuntos de Puerto Rico por parte del gobierno federal, que al final del día es el que determina muchos de los debates políticos y económicos en el territorio.

“Yo creo que cualquier cosa que podamos hacer que nos ayude a hacer influencia, debemos hacerlo. Y yo creo que, aunque no es vinculante, el voto para manifestar nuestra preferencia presidencial, esa cuarta papeleta el 5 de noviembre, sí es un mecanismo para hacer sentir nuestra voz”, expuso.

En ese sentido, Rodríguez se mostró confiado en que Joe Biden prevalecerá en la elección simbólica en caso de convertirse oficialmente en el nominado demócrata a la presidencia como se prevé.

“Yo no tengo la menor duda que Biden va a ganar esa cuarta papeleta, porque Biden ha cumplido con Puerto Rico. Y eso para mí sería importante porque sería una forma de mostrar nuestro agradecimiento a él, pero también de decirle, ‘oye, en tu segundo cuatrienio no te olvides de nosotros’. De la misma manera los republicanos que son trumpistas, que los hay en Puerto Rico, que quieran demostrarle a Trump que hay latinos que lo favorecen, pues utilizarían ese voto…Así que eso tiene su efecto”, sostuvo el líder estadista.

Mínimo gasto de la CEE para imprimir cuarta papeleta presidencial

De paso, el miembro del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) en la isla catalogó como mínimo el gasto en el que incurrirá la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para cubrir esa consulta en particular.

“Dicen que es un gasto adicional; mira, el gasto es la impresión de las papeletas, porque fuera de eso ya el sistema está montado para las elecciones generales. Lo que estarías añadiendo es una papeleta, y el costo, realmente, no es uno muy alto”, recalcó a preguntas de este rotativo.

“Ya los partidos tienen sus funcionarios de colegio. Nosotros podríamos decirle a la CEE que quisiéramos nombrar a algunos funcionarios. Yo me imagino que sería uno por colegio. Eso podría pasar. A esos funcionarios no se les paga. Esos funcionarios son voluntarios, así que no tiene ningún costo para el Gobierno. Pero todavía no hemos llegado al entendido de qué va a pasar con esa cuarta papeleta y cómo se va a administrar”, añadió.

El también expresidente del Senado de Puerto Rico confirmó que, como parte del proceso para suministrarle a los electores boricuas la cuarta papeleta, la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera, decidió incluir al comisionado electoral del DPPR en las reuniones que se realicen en esa oficina sobre el particular.

“Lo que solicitamos fue lo que se le daría a cualquier partido en un proceso de elección general, es que se le permita a nuestro comisionado electoral participar de las reuniones donde se decidan asuntos relacionados con la cuarta papeleta y del proceso de votación”, señaló.

En entrevista previa con El Diario, la presidenta interina de la CEE indicó que a su oficina le corresponde tramitar la impresión de las papeletas, contar y escrutar los votos, certificarlos y notificar de los resultados tanto a las autoridades en Puerto Rico como en Washington D.C.

Electores en Puerto Rico recibirán cuatro papeletas el 5 de noviembre

El próximo 5 de noviembre todo elector elegible para votar que acuda a un centro electoral recibirá una papeleta para escoger entre las opciones de gobernador y comisionado residente; otra para posiciones municipales; una tercera para seleccionar miembros de la Legislatura; y por primera vez en la historia, la cuarta que es la presidencial.

La funcionaria explicó que la papeleta simbólica se considera parte del paquete electoral general, y no una independiente.

“No estamos hablando que esta papeleta tiene independencia o vida propia; no lo veamos así. Estamos hablando de una cuarta papeleta dentro del grupo de papeletas que se van a presentar. Le puedo dar un ejemplo, en las elecciones del 2020, hubo una consulta sobre el plebiscito (estadidad sí o no). Esa consulta era una cuarta papeleta. Ahí no hubo una observación adicional, o interferencia adicional del partido que propulsa o los candidatos que apoyan la estadidad porque es parte del proceso electoral. Así que esta cuarta papeleta no es que tenga vida propia, o sola o que haya que velar algo en particular sobre la papeleta; no, se van las cuatro juntas”, declaró a El Diario.

En ese momento, Padilla Rivera no pudo precisar cuánto costaría la impresión de la cuarta papeleta, pero señaló que los fondos que se utilizarán para la consulta procederán del presupuesto general para el evento electoral que debe ser aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La CEE pidió en total $29 millones de dólares.

La emisión y distribución de la papeleta presidencial se dará como resultado de la aprobación del Código Electoral de 2020, que establece que a partir de las elecciones generales de este año se añadirá esa consulta. Luego del proceso electoral, la CEE expedirá una certificación de los resultados de la elección que enviará al presidente de EE.UU.; al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes federal; al gobernador de Puerto Rico; y al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes en la isla.

En un apartado del estatuto se justifica la consulta bajo el argumento de que desde el 2012, los puertorriqueños han expresado en las urnas, mediante plebiscitos (no vinculantes) que no están conformes con el estatus territorial actual que no les permite votar por el presidente a pesar de ser ciudadanos de EE.UU.

“Protegidos por el derecho civil y fundamental de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, en esta ley se ordena que, en el mismo día de cada elección general, comenzando con la que se realice en el año 2024, todo ciudadano americano que sea elector hábil en Puerto Rico pueda ejercer su voto para expresar su preferencia entre los candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América; y también exigir que su voto sea contado en cada elección presidencial. La autorización del uso de propiedad y fondos públicos que aquí se hace para estos propósitos se fundamenta en el mandato electoral vigente -nunca revocado- que expresó el pueblo soberano y elector en los plebiscitos de 6 de noviembre de 2012 y 11 de junio de 2017, y en los que, por abrumadora mayoría, rechazó el estatus colonial y manifestó su preferencia por la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión”, establece el Código Electoral con respecto a la cuarta papeleta.

La Ley Núm. 58 de 20 de junio de 2020 fue impulsada por el PNP.

Como parte del intercambio exclusivo con este periódico, Rodríguez además dio detalles de las primarias demócratas a celebrarse en la isla el 28 de abril, y analizó la visita de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, a la isla este viernes.

Aquí puedes leer los reportajes:

¿Por qué las primarias demócratas en Puerto Rico a celebrarse el 28 de abril son importantes?

Puerto Rico: visita de Kamala Harris a la isla en pleno año electoral divide las opiniones

Puerto Rico: Cuarta papeleta para votar simbólicamente por presidente de EE.UU. en las elecciones divide a líderes políticos