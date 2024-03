5 hábitos que te ayudarán a ser más saludable, según experto de Harvard

Evitar los químicos, comer en horario diurno, no contar las calorías, comer muchos vegetales y no caer en dietas o regímenes de alimentación extremos son los cinco hábitos que recomienda el doctor, Carlos Jaramillo.

En una entrevista con El Diario de Nueva York, Jaramillo, graduando en la Universidad de Harvard y especialista en medicina funcional, explica de manera práctica cómo comenzar a cuidarse.

No consumir químicos

El colorante rojo nº 3 y otros aditivos se encuentran generalmente en cereales, dulces y refrescos. Crédito: Shutterstock

Para ser más saludables, Jaramillo indica que lo primero que hay que hacer es no consumir “químicos en tu vida y no comas nada de eso, ni siquiera por vergüenza, es decir, no. ¿Si te hubieran ofrecido aceite de cocina para ponerle a tu carro. ¿Sin vergüenza, dices que no?”.

Comer cuando hay luz natural

Lo segundo es comer de día. “Come mientras esté de día. Si vives en un lugar donde hay estaciones en el verano, pues hasta las 7 de la noche comes. De 7 de la mañana a 7 de la noche”, recomienda.

Evite contar calorías

Aún las dietas más estrictas no funcionarán, si no podemos controlar la hormona leptina Crédito: Pixabay

En tercer lugar, no cuentes las calorías. “Cuenta y aprende sobre tus requerimientos nutricionales y cúmplelos, especialmente con el requerimiento de proteína. Tienes que cumplirlo todos los días; tu cuerpo necesita todos los días comer su requerimiento de proteína y si no lo haces, generarás un grave problema para tu cuerpo”.

Comer muchos vegetales

Los vegetales de hoja verde están llenos de antioxidantes y nutrientes. Crédito: Shutterstock

Hay que comer muchos vegetales, ya que complementan la alimentación. Recomienda comer muchos vegetales y ensaladas con una gran variedad alimentos. “Para tener buena salud, por lo menos 35 gramos de fibra al día y cuando comemos muchos vegetales para cumplir esa fibra, no solamente estamos comiendo mucha fibra, sino al mismo tiempo estamos comiendo muchos minerales, vitaminas y antioxidantes que están dentro de los vegetales”.

No hacer dietas extremas

Y quinto lugar, señala, no caer en alimentaciones excesivas, ni extremos, porque hay una tendencia de perseguir dietas de solo piña, solo zanahoria o de solo una sola cosa, que pueden servir para que “un montón de gente se desinflame y van a perder un montón de peso, inicialmente, pero eso no es porque la zanahoria tenga un poder mágico”, sino por lo que estás dejando de comer. “Cuando la gente se vuelve obsesivamente para un lado o una corriente en específico, te equivocas mucho”, advierte.

Jaramilllo recomienda 5 tipos de alimentos que deberías incluir en la dieta: carnes animales , vegetales, frutas, nueces y huevos.

Alimentos que no hacen bien a la salud: azúcar y aceites

Los aceites vegetales procesados contienen grasas trans y otros componentes nocivos para nuestra salud Crédito: Shutterstock

También comenta que un alimento que deberíamos evitar en nuestra alimentación es el azúcar. “Porque si yo controlo el azúcar, la dosis y la frecuencia y sé cuánto comerme, pues yo puedo comer de vez en cuando algo de azúcar. Pero hay cosas que sí, definitivamente no le hacen nada de bien al cuerpo, como los aceites vegetales”.

Sigue leyendo: