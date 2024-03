Don Pedro Rivera revela si su novia Nataly Rodríguez le revisa su teléfono 

El cantante Don Pedro Rivera vive las mieles del amor junto a su novia Nataly Rodríguez, con quien tiene una relación desde hace meses y ha revelado algunos detalles de cómo se la llevan.

Uno de los aspectos de los que habló en entrevista con el programa ‘Hoy Día’, fue de si su pareja le revisaba el teléfono.

“Sí (tiene acceso a mi celular), pero ya le voy a cambiar la clave”, comentó durante la conversación con el show de entretenimiento.

Acerca de la diferencia de edad entre ellos, debido a que le lleva 42 años a su mujer, don Pedro Rivera explicó que cuando su novia había nacido ya tenía a varios hijos: Pedro, Gustavo y Jenni.

Nataly Rodríguez también respondió a quienes dicen que está saliendo con el famoso por su fama y dinero. Sin embargo, negó que esto fuera así. “Yo desde que lo conocí yo tenía tres negocios. A mí me ha ido muy bien, tengo nueve años con esas tiendas y no”.

Por su parte, el famoso indicó que no siente que esté haciendo el ridículo: “Nosotros estamos bien, me siento bien y creo yo que así como ella me hace feliz a mí, yo la hago feliz a ella”.

El papá de Jenni Rivera también fue consultado acerca de la demanda que le interpusieron sus nietos. Ante esto se mostró bastante seguro y por eso indicó: “Lo hemos hecho todo bastante bien, gracias a Dios, hay contratos y hay firmas y hay todo. Lo más importante es que Jenni en vida nunca renegó de los tratos que hacíamos”.

En este proceso judicial, Nataly ha sido de gran ayuda para él, según contó en la entrevista con el programa de Telemundo.

La vida de don Pedro Rivera ha estado bastante movida en los últimos años, no solo por su nueva relación sentimental, sino también por los conflictos con su familia, a propósito de los derechos de las canciones e imagen de la fallecida Jenni Rivera, también conocida como la ‘Diva de la Banda’.

