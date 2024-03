Wendy Guevara aclara cómo se encuentra el trato con Sergio Mayer luego del escándalo

Wendy Guevara respondió a las críticas diciendo que estaba en todo su derecho de no firmar el contrato y que no estaba dispuesta a ceder sus derechos de imagen de esa manera. Afirmó que cada persona tiene el derecho de decidir sobre su imagen y que no debería ser obligada a cederla sin su consentimiento.

“No arreglamos el tema. Yo siempre he dicho que al señor lo respeto y no lo odio. No lo odio. Ya hablé de lo que sucedió y de lo que me sucedió (…) yo tenía todo el derecho de hablarlo porque yo fui la que viví eso”, dijo frente a los medios de comunicación.

Además, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos, México’ mencionó que está agradecida por todas las oportunidades que ha tenido en su carrera y que siempre ha trabajado duro para alcanzar sus metas. Aseguró que seguirá luchando por sus sueños y que no permitirá que nadie trate de aprovecharse de ella.

“Tampoco digo ‘ay soy la víctima del señor Sergio Mayer’ porque también sé que se molesta. Yo creo que ya le di vuelta a la página”, mencionó.

Wendy Guevara se volvió más famosa luego de ganar un reality show. Crédito: Mezcalent

En cuanto a la polémica con el mexicano, la artista transgénero prefirió no entrar en detalles y simplemente dijo que cada quien es responsable de sus acciones. Finalmente, agradeció a sus seguidores por el apoyo que siempre le brindan y les prometió que nunca se dejará vencer por las adversidades.

“Es un documento apócrifo, es un documento que no tiene membrete, no tiene nada, ni siquiera está impreso, es un documento que se mandó a través de un correo electrónico que cualquiera puede hacer, y hay una gran diferencia entre una carta compromiso y un contrato, ese no es un contrato”, expresó a los reporteros.

Ante esta situación, la polémica entre Guevara y el actor generó diversas reacciones en redes sociales, con algunos apoyando la postura de la influencer y otros respaldando al actor. En todo caso, la controversia puso en evidencia la importancia de proteger los derechos de imagen en el mundo digital y la necesidad de establecer acuerdos claros y justos entre las partes involucradas.

